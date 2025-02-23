В Кургане введены новые тарифы на вывоз жидких бытовых отходов для жителейй города и Кетовского округа. Они введены муниципальной службой по откачке септиков и вывозу жидких коммунальных отходов (ЖКО), чтобы решить проблемы с ценовой политикой и неконтролируемыми сливами в неустановленных местах. Об этом сообщает администрация города.
Основной целью новой службы является стабилизация цен на услуги по вывозу ЖКО. «Тариф на вывоз ЖКО у муниципальной службы просчитан без учета прибыли. С 1 марта 2025 года по городу Кургану он будет составлять 206 и 280 рублей за кубометр — в зависимости от удаленности точки слива, по Кетовскому округу — 300 рублей за кубометр», — информирует пресс-служба в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».
Служба оказывает услуги на 12 ассенизаторских автомобилях. Эта стало возможным благодаря поддержке правительства Курганской области и финансированию из регионального бюджетаСлужба оказывает услуги не только жителям Кургана, но и расширила свою деятельность на Кетовский муниципальный округ. Это позволяет жителям обоих регионов получать необходимые услуги по более доступным ценам, способствуя улучшению экологической ситуации и качества жизни населения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане открылась новая точка по приему жидких отходов. Она находится в западной части города.
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