23 февраля 2025

В Кургане утвердили новые тарифы для города и села Кетово за вывоз отходов. Видео

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В Кургане установили тариф за вывоз отходов
В Кургане установили тариф за вывоз отходов Фото:

В Кургане введены новые тарифы на вывоз жидких бытовых отходов для жителейй города и Кетовского округа. Они введены муниципальной службой по откачке септиков и вывозу жидких коммунальных отходов (ЖКО), чтобы решить проблемы с ценовой политикой и неконтролируемыми сливами в неустановленных местах. Об этом сообщает администрация города.

Основной целью новой службы является стабилизация цен на услуги по вывозу ЖКО. «Тариф на вывоз ЖКО у муниципальной службы просчитан без учета прибыли. С 1 марта 2025 года по городу Кургану он будет составлять 206 и 280 рублей за кубометр — в зависимости от удаленности точки слива, по Кетовскому округу — 300 рублей за кубометр», — информирует пресс-служба в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Служба оказывает услуги на 12 ассенизаторских автомобилях. Эта стало возможным благодаря поддержке правительства Курганской области и финансированию из регионального бюджетаСлужба оказывает услуги не только жителям Кургана, но и расширила свою деятельность на Кетовский муниципальный округ. Это позволяет жителям обоих регионов получать необходимые услуги по более доступным ценам, способствуя улучшению экологической ситуации и качества жизни населения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане открылась новая точка по приему жидких отходов. Она находится в западной части города. 

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В Кургане введены новые тарифы на вывоз жидких бытовых отходов для жителейй города и Кетовского округа. Они введены муниципальной службой по откачке септиков и вывозу жидких коммунальных отходов (ЖКО), чтобы решить проблемы с ценовой политикой и неконтролируемыми сливами в неустановленных местах. Об этом сообщает администрация города. Основной целью новой службы является стабилизация цен на услуги по вывозу ЖКО. «Тариф на вывоз ЖКО у муниципальной службы просчитан без учета прибыли. С 1 марта 2025 года по городу Кургану он будет составлять 206 и 280 рублей за кубометр — в зависимости от удаленности точки слива, по Кетовскому округу — 300 рублей за кубометр», — информирует пресс-служба в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». Служба оказывает услуги на 12 ассенизаторских автомобилях. Эта стало возможным благодаря поддержке правительства Курганской области и финансированию из регионального бюджетаСлужба оказывает услуги не только жителям Кургана, но и расширила свою деятельность на Кетовский муниципальный округ. Это позволяет жителям обоих регионов получать необходимые услуги по более доступным ценам, способствуя улучшению экологической ситуации и качества жизни населения. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане открылась новая точка по приему жидких отходов. Она находится в западной части города. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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