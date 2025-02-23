23 февраля 2025

Американский Google судится с челябинским производителем лекарства от диареи

© Служба новостей «URA.RU»
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Google потребовал с челябинского завода проценты за неисполненные обязательства
Google потребовал с челябинского завода проценты за неисполненные обязательства Фото:

Компания Google из США подала иск к производителю лекарств «Полисорб» в Копейске (Челябинская область). Как следует из судебной документации, сумма претензий американского холдинга составила 3,658 млн рублей.

«Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в судебном определении, которым располагает URA.RU.

Долг рассчитал по состоянию на июнь 2024 года. Претензии возникли из-за накопившихся процентов. Российская «дочка» американского поисковика, компания «Гугл», сослалась на статью 395 Гражданского кодекса РФ, которая определяет ответственность за неисполнение денежного обязательства. Подробности в материалах отсутствуют.

Согласно СБИС, «Полисорб» выпускает медицинские материалы. На сайте производителя представлен препарат для применения при диарее, отравлениях и других проблемах желудочно-кишечного тракта.

При подготовке материала URA.RU запросил данные у обеих сторон спора. По мере поступления ответов они будут опубликованы.

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Компания Google из США подала иск к производителю лекарств «Полисорб» в Копейске (Челябинская область). Как следует из судебной документации, сумма претензий американского холдинга составила 3,658 млн рублей. «Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в судебном определении, которым располагает URA.RU. Долг рассчитал по состоянию на июнь 2024 года. Претензии возникли из-за накопившихся процентов. Российская «дочка» американского поисковика, компания «Гугл», сослалась на статью 395 Гражданского кодекса РФ, которая определяет ответственность за неисполнение денежного обязательства. Подробности в материалах отсутствуют. Согласно СБИС, «Полисорб» выпускает медицинские материалы. На сайте производителя представлен препарат для применения при диарее, отравлениях и других проблемах желудочно-кишечного тракта. При подготовке материала URA.RU запросил данные у обеих сторон спора. По мере поступления ответов они будут опубликованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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