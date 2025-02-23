Американский Google судится с челябинским производителем лекарства от диареи

Компания Google из США подала иск к производителю лекарств «Полисорб» в Копейске (Челябинская область). Как следует из судебной документации, сумма претензий американского холдинга составила 3,658 млн рублей.
«Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в судебном определении, которым располагает URA.RU.
Долг рассчитал по состоянию на июнь 2024 года. Претензии возникли из-за накопившихся процентов. Российская «дочка» американского поисковика, компания «Гугл», сослалась на статью 395 Гражданского кодекса РФ, которая определяет ответственность за неисполнение денежного обязательства. Подробности в материалах отсутствуют.
Согласно СБИС, «Полисорб» выпускает медицинские материалы. На сайте производителя представлен препарат для применения при диарее, отравлениях и других проблемах желудочно-кишечного тракта.
При подготовке материала URA.RU запросил данные у обеих сторон спора. По мере поступления ответов они будут опубликованы.
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