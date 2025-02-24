Times объяснил, что будет в новом пакете британских санкций против России

В рамках очередного пакета санкций против России всем высокопоставленным лицам страны будет запрещен въезд на территорию Великобритании. Об этом сообщает издание The Times.
«Министерство внутренних дел внесет в санкционные списки „всех региональных и федеральных министров, а также директоров и высокопоставленных менеджеров крупных российских компаний“. Ограничительные меры также затронут высокопоставленных чиновников федеральных и государственных ведомств и агентств, менеджмент компаний энергетического и финансового сектора, а также руководство российских СМИ», — пишет ТАСС со ссылкой на британскую газету.
Со слов властей страны, подобные меры необходимы для усиления политического давления на российское руководство. Впоследствии министерство внутренних дел страны опубликует полный список лиц, которым запретят въезд.
Ранее URA.RU сообщало, что Австрия ввела крупнейший пакет санкций против Российской Федерации. Ограничения затронули 79 юридических и 70 физических лиц страны.
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