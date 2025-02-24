Австралия ввела новый пакет санкций против РФ

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Под ограничения попали 70 человек и 79 организаций РФ
Под ограничения попали 70 человек и 79 организаций РФ Фото:

Власти Австралии ввели крупнейший пакет санкций в отношении РФ. Под ограничения попали 70 человек и 79 организаций, сообщает правительство страны. 

«Сегодня правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на въезд в отношении 70 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 79 организаций. Это крупнейший пакет санкций Австралии с февраля 2022 года», — говорится в заявлении правительства. 

На сегодняшний день Австралия наложила более 1400 санкционных мер на Россию. В последних мерах, принятых правительством, были значительно усилены торговые ограничения против России. В частности, был введен запрет на экспорт коммерческих дронов и их компонентов, а также на предоставление связанных с ними услуг.

Ранее Новая Зеландия ввела пакет санкций, направленный против России и КНДР. Речь идет о двадцати семи физических и двадцати пяти юридических лицах. Под санкции попали российские компании, связанные с экспортом энергоносителей и высокопоставленных северокорейских военнослужащих, участвующие в оказании стратегической помощи РФ в военных действиях.

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Власти Австралии ввели крупнейший пакет санкций в отношении РФ. Под ограничения попали 70 человек и 79 организаций, сообщает правительство страны.  «Сегодня правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на въезд в отношении 70 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 79 организаций. Это крупнейший пакет санкций Австралии с февраля 2022 года», — говорится в заявлении правительства.  На сегодняшний день Австралия наложила более 1400 санкционных мер на Россию. В последних мерах, принятых правительством, были значительно усилены торговые ограничения против России. В частности, был введен запрет на экспорт коммерческих дронов и их компонентов, а также на предоставление связанных с ними услуг. Ранее Новая Зеландия ввела пакет санкций, направленный против России и КНДР. Речь идет о двадцати семи физических и двадцати пяти юридических лицах. Под санкции попали российские компании, связанные с экспортом энергоносителей и высокопоставленных северокорейских военнослужащих, участвующие в оказании стратегической помощи РФ в военных действиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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