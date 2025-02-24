Австралия ввела новый пакет санкций против РФ

Власти Австралии ввели крупнейший пакет санкций в отношении РФ. Под ограничения попали 70 человек и 79 организаций, сообщает правительство страны.
«Сегодня правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на въезд в отношении 70 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 79 организаций. Это крупнейший пакет санкций Австралии с февраля 2022 года», — говорится в заявлении правительства.
На сегодняшний день Австралия наложила более 1400 санкционных мер на Россию. В последних мерах, принятых правительством, были значительно усилены торговые ограничения против России. В частности, был введен запрет на экспорт коммерческих дронов и их компонентов, а также на предоставление связанных с ними услуг.
Ранее Новая Зеландия ввела пакет санкций, направленный против России и КНДР. Речь идет о двадцати семи физических и двадцати пяти юридических лицах. Под санкции попали российские компании, связанные с экспортом энергоносителей и высокопоставленных северокорейских военнослужащих, участвующие в оказании стратегической помощи РФ в военных действиях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.