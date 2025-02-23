23 февраля 2025

В Пермском крае Роспотребнадзор изъял из оборота тонны опасного мяса

В 2024 году в Прикамье 10,6% мясной продукции не соответствовало требованиям
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники Роспотребнадзора изъяли 141 партию товаров объемом более 2 тонн
Сотрудники Роспотребнадзора изъяли 141 партию товаров объемом более 2 тонн Фото:

В 2024 году некачественного мясной продукции в Прикамье стало больше. Из 169 проб мяса и производных продуктов 10,6% — не соответствовали требованиям. Отчет о проведенных анализах публикует краевой Роспотребнадзор.

«Речь идет о таких критериях как: пищевая ценность, массовая доля сухих веществ, содержание соли и др. Для сравнения, в 2023 году некачественного мясо было меньше — всего 6,9%. Всем нарушителям грозят административные штрафы. Всего из оборота сотрудники ведомства изъяли 141 партию товаров. Их объем превышает две тонны», — заключили в ведомстве.

Однако специалисты не обнаружили в мясе, например, антибиотики, пестициды, токсичные элементы, ГМО, радионуклиды. Кроме того, по показателям фальсификации неудовлетворительных проб выявлено не было. Всего было проверено свыше 1,2 тысяч объектов торговли и общепита.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми закрыли опасную столовую и «Шаурму №1». Мера временная и связана с антисанитарией внутри заведений.

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В 2024 году некачественного мясной продукции в Прикамье стало больше. Из 169 проб мяса и производных продуктов 10,6% — не соответствовали требованиям. Отчет о проведенных анализах публикует краевой Роспотребнадзор. «Речь идет о таких критериях как: пищевая ценность, массовая доля сухих веществ, содержание соли и др. Для сравнения, в 2023 году некачественного мясо было меньше — всего 6,9%. Всем нарушителям грозят административные штрафы. Всего из оборота сотрудники ведомства изъяли 141 партию товаров. Их объем превышает две тонны», — заключили в ведомстве. Однако специалисты не обнаружили в мясе, например, антибиотики, пестициды, токсичные элементы, ГМО, радионуклиды. Кроме того, по показателям фальсификации неудовлетворительных проб выявлено не было. Всего было проверено свыше 1,2 тысяч объектов торговли и общепита. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми закрыли опасную столовую и «Шаурму №1». Мера временная и связана с антисанитарией внутри заведений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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