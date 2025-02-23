В Пермском крае Роспотребнадзор изъял из оборота тонны опасного мяса

В 2024 году некачественного мясной продукции в Прикамье стало больше. Из 169 проб мяса и производных продуктов 10,6% — не соответствовали требованиям. Отчет о проведенных анализах публикует краевой Роспотребнадзор.
«Речь идет о таких критериях как: пищевая ценность, массовая доля сухих веществ, содержание соли и др. Для сравнения, в 2023 году некачественного мясо было меньше — всего 6,9%. Всем нарушителям грозят административные штрафы. Всего из оборота сотрудники ведомства изъяли 141 партию товаров. Их объем превышает две тонны», — заключили в ведомстве.
Однако специалисты не обнаружили в мясе, например, антибиотики, пестициды, токсичные элементы, ГМО, радионуклиды. Кроме того, по показателям фальсификации неудовлетворительных проб выявлено не было. Всего было проверено свыше 1,2 тысяч объектов торговли и общепита.
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