23 февраля 2025
22 февраля 2025

Жители Ямала попросили запустить электропоезд между Новым Уренгоем и Сургутом

© Служба новостей «URA.RU»
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Электрички на Ямале можно запустить только в случае электрификации железнодорожных путей
Электрички на Ямале можно запустить только в случае электрификации железнодорожных путей Фото:

Жители населенных пунктов Ямала попросили губернатора Дмитрий Артюхова рассмотреть возможность запуска электропоезда между Новым Уренгоем и Сургутом. В окружной администрации идею просителей не поддержали.

«Рассмотрите, пожалуйста, возможность решить вопрос по пуску комфортной и теплой электрички по типу „Ласточка“ сообщением Новый Уренгой — Сургут. Проблема древняя как мир, но почему-то до сих пор не решенная», — пишет житель Ямала под ником «Вызывает Таймыр» в telegram-канале «Обращения ЯНАО».

По мнению инициатора обращения, между аэропортом Нового Уренгоя и Губкинским, Тарко-Сале, а также Ханымеем нет удобного по времени прибытия поезда. «Ни один поезд не подходит ко времени и нужно сидеть в не обустроенном аэропорту очень долго, с детьми это вообще не вариант», — считает автор обращения.

Жителей Ямала также не устраивает выбор авиарейсов из Ноябрьска. «В Ноябрьске очень бедный выбор рейсов, тоже дорого, и нет поездов, по времени совпадающих с прилетами и вылетами самолетов. Мы, ямальцы, вынуждены ездить в Сургут, так как там намного дешевле и рейсов больше по всем направлениям», — говорится в сообщении.

Комментируя обращение ямальца, в окружном департаменте транспорта обратили внимание на то, что железнодорожная инфраструктура округа не позволяет запускать электропоезда.

«Железнодорожные пути на Ямале неэлектрофицированы, поэтому, к сожалению, нет возможности запустить быстрые поезда по типу "Ласточки" из Нового Уренгоя в Сургут», – сообщают авторы telegram-канала «Дороги и транспорт Ямала».

Между тем, власти Ямала рассматривают возможность введения прямого авиасообщения между Ханты-Мансийском и Салехардом. Его планируется запустить уже в марте этого года. Перевозками займется авиакомпания «РусЛайн», а максимальная стоимость билета составит 6 810 рублей.

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Жители населенных пунктов Ямала попросили губернатора Дмитрий Артюхова рассмотреть возможность запуска электропоезда между Новым Уренгоем и Сургутом. В окружной администрации идею просителей не поддержали. «Рассмотрите, пожалуйста, возможность решить вопрос по пуску комфортной и теплой электрички по типу „Ласточка“ сообщением Новый Уренгой — Сургут. Проблема древняя как мир, но почему-то до сих пор не решенная», — пишет житель Ямала под ником «Вызывает Таймыр» в telegram-канале «Обращения ЯНАО». По мнению инициатора обращения, между аэропортом Нового Уренгоя и Губкинским, Тарко-Сале, а также Ханымеем нет удобного по времени прибытия поезда. «Ни один поезд не подходит ко времени и нужно сидеть в не обустроенном аэропорту очень долго, с детьми это вообще не вариант», — считает автор обращения. Жителей Ямала также не устраивает выбор авиарейсов из Ноябрьска. «В Ноябрьске очень бедный выбор рейсов, тоже дорого, и нет поездов, по времени совпадающих с прилетами и вылетами самолетов. Мы, ямальцы, вынуждены ездить в Сургут, так как там намного дешевле и рейсов больше по всем направлениям», — говорится в сообщении. Комментируя обращение ямальца, в окружном департаменте транспорта обратили внимание на то, что железнодорожная инфраструктура округа не позволяет запускать электропоезда. Между тем, власти Ямала рассматривают возможность введения прямого авиасообщения между Ханты-Мансийском и Салехардом. Его планируется запустить уже в марте этого года. Перевозками займется авиакомпания «РусЛайн», а максимальная стоимость билета составит 6 810 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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