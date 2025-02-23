В Курганской области отремонтируют семь железнодорожных переездов

В Курганской области на железной дороге в текущем году запланирован ремонт семи переездов. В рамках ремонтных работ на переездах будет произведена замена резинокордового настила. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.
«На одном из переездов в Курганской области, на участке между городами Катайском и Далматово, запланирована замена устройств заграждения переезда (УЗП)», — говорится на сайте тренспортной организации. Это позволит повысить безопасность движения по данному участку.
Ремонтные работы на переездах Южно-Уральской железной дороги направлены на обеспечение безопасности и комфорта пассажиров и грузоперевозок. Замена настила и устройств заграждения является частью обширной программы по модернизации инфраструктуры, что способствует повышению качества железнодорожных услуг в регионе. Всего ЮУЖД отремонтирует 31 железнодорожный переезд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!