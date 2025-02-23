23 февраля 2025

В Курганской области отремонтируют семь железнодорожных переездов

© Служба новостей «URA.RU»
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Семь курганских жд переездов ждут ремонты
Семь курганских жд переездов ждут ремонты Фото:

В Курганской области на железной дороге в текущем году запланирован ремонт семи переездов. В рамках ремонтных работ на переездах будет произведена замена резинокордового настила. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

«На одном из переездов в Курганской области, на участке между городами Катайском и Далматово, запланирована замена устройств заграждения переезда (УЗП)», — говорится на сайте тренспортной организации. Это позволит повысить безопасность движения по данному участку.

Ремонтные работы на переездах Южно-Уральской железной дороги направлены на обеспечение безопасности и комфорта пассажиров и грузоперевозок. Замена настила и устройств заграждения является частью обширной программы по модернизации инфраструктуры, что способствует повышению качества железнодорожных услуг в регионе. Всего ЮУЖД отремонтирует 31 железнодорожный переезд. 

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В Курганской области на железной дороге в текущем году запланирован ремонт семи переездов. В рамках ремонтных работ на переездах будет произведена замена резинокордового настила. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги. «На одном из переездов в Курганской области, на участке между городами Катайском и Далматово, запланирована замена устройств заграждения переезда (УЗП)», — говорится на сайте тренспортной организации. Это позволит повысить безопасность движения по данному участку. Ремонтные работы на переездах Южно-Уральской железной дороги направлены на обеспечение безопасности и комфорта пассажиров и грузоперевозок. Замена настила и устройств заграждения является частью обширной программы по модернизации инфраструктуры, что способствует повышению качества железнодорожных услуг в регионе. Всего ЮУЖД отремонтирует 31 железнодорожный переезд. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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