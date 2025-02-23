В курганских кинотеатрах покажут много громких премьер

В курганских кинотеатрах этой весной ожидается показ множества громких кинопремьер. Telegram-канал «Курганистан» сделал подборку самых ожидаемых фильмов сезона.
«Среди анонсированных кинопремьер особое внимание заслуживают фильмы „Кончится лето“, „Обезьяна“ и „Капитан Америка: Новый мир“, которые начнут показывать с 27 февраля», — сообщает канал. Эти фильмы обещают стать одними из самых обсуждаемых и ожидаемых в этом сезоне.
Помимо этого, зрители смогут насладиться премьерами таких фильмов, как «Опус» и «Особо опасный пассажир», которые выйдут в прокат с 13 марта. Также в первой половине апреля ожидается выход семейных картин «Зверопоиск» и «Белоснежка».
В феврале уже доступны для просмотра такие фильмы, как «Пророк. История Александра Пушкина», «Екатерина Великая», «Злой город», «Красный шелк», «Манюня: День рождения Ба», «Война и музыка», «Астрал. Проклятие мертвых» и другие. Эти фильмы представляют собой разнообразие жанров, от драмы и исторических фильмов до боевиков и комедий.
Премьера фильма «Капитан Америка: Новый мир» в курганских кинотеатрах, запланированная на 27 февраля, становится значимым событием в контексте российского кинопроката. Ранее, несмотря на официальные санкции и запреты на показ некоторых зарубежных фильмов в России, частные прокатчики нашли способы обходить эти ограничения, как это было с фильмом «Капитан Америка: Дивный новый мир», показанном в Тюмени 23 февраля.
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