23 февраля 2025

Арестованы пермские подростки подозреваемые в групповом изнасиловании школьницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд избрал меру пресечения для подозреваемых в изнасиловании
Суд избрал меру пресечения для подозреваемых в изнасиловании Фото:

Трое юношей, которые подозреваются в групповом изнасиловании 16-летней жительницы поселка Октябрьский Пермского края, отправлены в СИЗО. Об избрании меры пресечения сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Установлено, что 18 февраля 2025 года в поселке Октябрьский Пермского края, трое молодых людей, среди которых двое несовершеннолетних, совершили изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении 16-летней девочки. По ходатайству следователя они отправлены в СИЗО», — уточнили в ведомстве.

В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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Трое юношей, которые подозреваются в групповом изнасиловании 16-летней жительницы поселка Октябрьский Пермского края, отправлены в СИЗО. Об избрании меры пресечения сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Установлено, что 18 февраля 2025 года в поселке Октябрьский Пермского края, трое молодых людей, среди которых двое несовершеннолетних, совершили изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении 16-летней девочки. По ходатайству следователя они отправлены в СИЗО», — уточнили в ведомстве. В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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