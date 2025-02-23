Арестованы пермские подростки подозреваемые в групповом изнасиловании школьницы

Суд избрал меру пресечения для подозреваемых в изнасиловании
Трое юношей, которые подозреваются в групповом изнасиловании 16-летней жительницы поселка Октябрьский Пермского края, отправлены в СИЗО. Об избрании меры пресечения сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«Установлено, что 18 февраля 2025 года в поселке Октябрьский Пермского края, трое молодых людей, среди которых двое несовершеннолетних, совершили изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении 16-летней девочки. По ходатайству следователя они отправлены в СИЗО», — уточнили в ведомстве.
В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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