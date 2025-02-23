В Екатеринбурге мать избила грудничка до полусмерти

В Екатеринбурге 26-летняя мать до полусмерти избила своего годовалого сына. Он попал в больницу с переломом черепа. Об этом URA.RU рассказал источник.
По его словам, инцидент произошел вечером 14 февраля на Эльмаше. «Мать в ванной ударила ребенка ладонью по голове. Тот упал и ударился головой о табуретку», — сообщил инсайдер агентства.
Женщина вызвала скорую помощь лишь через пять дней, когда малышу стало хуже. Всего у пары трое детей. Сейчас женщина на шестом месяце беременности. Она дала признательные показания. Арестовывать ее не стали. Известно, что ранее мать отбывала наказание за наркотики.
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