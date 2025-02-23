23 февраля 2025

В Екатеринбурге мать избила грудничка до полусмерти

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие спортивного фестиваля силы и мужества для ветеранов специальной военной операции и членов их семей «Время СВОих». Екатеринбург , полицейские, полиция
Женщина призналась силовикам в содеянном Фото:

В Екатеринбурге 26-летняя мать до полусмерти избила своего годовалого сына. Он попал в больницу с переломом черепа. Об этом URA.RU рассказал источник.

По его словам, инцидент произошел вечером 14 февраля на Эльмаше. «Мать в ванной ударила ребенка ладонью по голове. Тот упал и ударился головой о табуретку», — сообщил инсайдер агентства.

Женщина вызвала скорую помощь лишь через пять дней, когда малышу стало хуже. Всего у пары трое детей. Сейчас женщина на шестом месяце беременности. Она дала признательные показания. Арестовывать ее не стали. Известно, что ранее мать отбывала наказание за наркотики.

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В Екатеринбурге 26-летняя мать до полусмерти избила своего годовалого сына. Он попал в больницу с переломом черепа. Об этом URA.RU рассказал источник. По его словам, инцидент произошел вечером 14 февраля на Эльмаше. «Мать в ванной ударила ребенка ладонью по голове. Тот упал и ударился головой о табуретку», — сообщил инсайдер агентства. Женщина вызвала скорую помощь лишь через пять дней, когда малышу стало хуже. Всего у пары трое детей. Сейчас женщина на шестом месяце беременности. Она дала признательные показания. Арестовывать ее не стали. Известно, что ранее мать отбывала наказание за наркотики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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