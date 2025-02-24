Диетолог на примере жены Цекало объяснила, чем грозит резкое похудение

Резкое похудение 33-летней Дарины Эрвин может грозить серьезными проблемами со здоровьем. Кроме того, стремительный сброс веса может привести к его быстрому возвращению, так как похудение было неправильным. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Никитина.
«Резкое похудение может вылиться в серьезные проблемы с внутренними органами. Часть из них лежат в так называемых ложах из жира. При резком похудении в первую очередь почки опускаются вниз. Это грозит ухудшением оттока жидкости, могут возникнуть застойные явления. Потому что изначально теряется жир, находящийся вокруг органов. Органы начинают опускаться, это не здорово для организма. Плюс резкое похудение может вызвать шоковые реакции, такое тоже бывает. Я не сторонник таких резких изменений», — пояснила эксперт.
Что касается супруги Александра Цекало, в целом она никогда не было полной, но за последнее время похудела почти на два размера и стала выглядеть не совсем здоровой. Лариса Никитина предполагает, что тут не обошлось без известного препарата, который снижает глюкозу в крови, используемый для лечения сахарного диабета.
«Когда это нужно по назначению врача — это оправданно. Если посмотреть на фотографии Дарины — это явный дефицит массы тела. Скорее всего, ее индекс массы тела ниже нормы», — объяснила диетолог-нутрициолог.
Лариса Никитина настоятельно рекомендует худеть постепенно и не гнаться за быстрыми результатами. Тогда удастся сохранить здоровье, а также точно не вернется сброшенный вес. Прежде всего, нужно понять первопричину лишнего веса. Это может быть как проблема с гормонами, так и стресс. Начинать процесс похудения нужно с конкретным врачом. Если речь о стрессе, в помощь будет психиатр. Если другое — поможет диетолог или нутрициолог. Кроме того, необходимо сдать анализы на инсулин и общий белок. Для женщины белок должен быть с показателем от 75.
Далее стоит взять за привычку подсчет калорий. Сделать это можно с помощью специальных приложений для смартфонов, которые предполагают не ручное введение продуктов, там уже все есть вплоть до производителя.
«Многие люди не понимают, что надо смотреть за калориями и балансом жиров, белков и углеводов в зависимости от задачи. Не надо налегать на простые углеводы: хлеб, крупы, все виды выпечки, блинчики. Основной прием пищи должен быть белковым с долго играющими углеводами и обязательной клетчаткой. Можно употреблять БАДы, бывают дефициты, это тоже влияет на то, в каком состоянии мы находимся», — рекомендует Никитина.
Хотите похудеть — делите тарелку с едой на четыре части: одна белковая, другая — сложные углеводы и две оставшиеся — клетчатка (овощи). При этом мясное блюдо должно быть размером — как ваша ладонь без пальцев — порядка 100-150 граммов.
«Худеть надо очень медленно. Три килограмма в месяц — это предел. Чем медленнее вы худеете, тем дольше сохраняете вес. И самое главное — правильные пищевые привычки, которые вы вырабатываете», — заключила эксперт.
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