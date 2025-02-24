Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против РФ

Срочная новость
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Европейский союз утвердил новый 16-й пакет санкций в отношении России. Это решение приняли министры иностранных дел Евросоюза, передает издание Reuters.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.