Стало известно, какой срок грозит убийце кошки Муси в Крыму

Мужчине, бросившему кошку с обрыва в Крыму, грозит срок
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Против мужчины, сбросившего кошку с обрыва, может быть привлечен к уголовной ответственности
Против мужчины, сбросившего кошку с обрыва, может быть привлечен к уголовной ответственности Фото:

Мужчина, сбросивший кошку Мусю с обрыва у архитектурного комплекса «Ласточкино гнездо» в Ялте, может быть привлечен к уголовной ответственности и получить до трех лет лишения свободы. Об этом рассказал юрист Георгий Гоболаев.

«В соответствии с российским законодательством, злоумышленник может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 245 УК РФ „Жестокое обращение с животными“», — передает слова эксперта «Российская газета». Статья включает штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов и даже лишение свободы до трех лет.

Ранее на смотровой площадке замка «Ласточкино гнездо» один из туристов выбросил кошку с высоты. Министерство культуры Республики Крым сообщило, что в понедельник документы, связанные с происшествием, будут переданы в полицию. Уточняется, что посетитель, совершивший этот поступок, предъявил при входе удостоверение инвалида и не вызывал подозрений у администрации до момента инцидента. Ситуация произошла внезапно и без каких-либо предварительных признаков агрессии, передает «Царьград».

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Мужчина, сбросивший кошку Мусю с обрыва у архитектурного комплекса «Ласточкино гнездо» в Ялте, может быть привлечен к уголовной ответственности и получить до трех лет лишения свободы. Об этом рассказал юрист Георгий Гоболаев. «В соответствии с российским законодательством, злоумышленник может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 245 УК РФ „Жестокое обращение с животными“», — передает слова эксперта «Российская газета». Статья включает штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов и даже лишение свободы до трех лет. Ранее на смотровой площадке замка «Ласточкино гнездо» один из туристов выбросил кошку с высоты. Министерство культуры Республики Крым сообщило, что в понедельник документы, связанные с происшествием, будут переданы в полицию. Уточняется, что посетитель, совершивший этот поступок, предъявил при входе удостоверение инвалида и не вызывал подозрений у администрации до момента инцидента. Ситуация произошла внезапно и без каких-либо предварительных признаков агрессии, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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