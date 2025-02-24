Стало известно, какой срок грозит убийце кошки Муси в Крыму

Мужчина, сбросивший кошку Мусю с обрыва у архитектурного комплекса «Ласточкино гнездо» в Ялте, может быть привлечен к уголовной ответственности и получить до трех лет лишения свободы. Об этом рассказал юрист Георгий Гоболаев.
«В соответствии с российским законодательством, злоумышленник может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 245 УК РФ „Жестокое обращение с животными“», — передает слова эксперта «Российская газета». Статья включает штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов и даже лишение свободы до трех лет.
Ранее на смотровой площадке замка «Ласточкино гнездо» один из туристов выбросил кошку с высоты. Министерство культуры Республики Крым сообщило, что в понедельник документы, связанные с происшествием, будут переданы в полицию. Уточняется, что посетитель, совершивший этот поступок, предъявил при входе удостоверение инвалида и не вызывал подозрений у администрации до момента инцидента. Ситуация произошла внезапно и без каких-либо предварительных признаков агрессии, передает «Царьград».
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