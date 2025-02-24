ЕС запретил 13 российским банкам пользоваться SWIFT

Совет Европейского союза принял решение ввести санкции против 13 российских банков, запретив им использование международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Это решение является частью нового 16-ого пакета санкция, направленных на усиление давления на Россию.
«Совет принял решение распространить запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями на 13 региональных банков, которые считаются важными для российской финансовой и банковской системы», — сообщается в официальном заявлении ЕС. Это первый случай, когда Евросоюз вводит запрет на транзакции для кредитных или финансовых организаций, созданных за пределами России, которые используют СПФС Центрального банка России.
Евросоюз ужесточил санкционную политику в отношении России, внеся в санкционный список 48 физических лиц и 35 организаций. Помимо этого, введены дополнительные экономические ограничения, включая запрет на импорт первичного алюминия из России. Также новые санкции предусматривают запрет на вещание восьми российских СМИ на территории Европы.
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