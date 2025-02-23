Курганский СУ СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего одного из заводов

В Кургане следователи возбудили уголовное дело после смерти работника на одном из местных заводов. Причиной стало нарушение требований охраны труда, что привело к несчастному случаю. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.
«Трагедия произошла 13 февраля, когда при срыве с петли крановой балки на заводе работник получил смертельную травму. Мужчина был доставлен в больницу, где позднее умер», — информирует сайт СУ СК России по Курганской области. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть работника завода при выполнении профессиональных обязанностей (ч.2 ст.143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В рамках дела проводится тщательное расследование всех обстоятельств инцидента. В ходе следствия допрашиваются сотрудники завода, очевидцы происшествия, а также анализируется документация, связанная с соблюдением требований охраны труда. Результаты расследования помогут определить степень ответственности руководства и других сотрудников завода в случившемся.
Ранее в Кургане уже происходили инциденты на производственных предприятиях, связанные с нарушением правил охраны труда. Например, после гибели двух работников, предположительно от отравления известью во время ремонта оборудования, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ. Эти случаи подчеркивают серьезность проблем с соблюдением требований безопасности на предприятиях города.
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