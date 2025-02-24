Генконсул РФ подтвердил взрыв внутри здания консульства во Франции

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Взрыв произошел внутри консульства РФ во Франции
Взрыв произошел внутри консульства РФ во Франции Фото:
новость из сюжета
В консульстве РФ во Франции прогремел взрыв

Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский сообщил, что взрыв произошел внутри здания консульства. Сообщает местное издание La Marseillaise.

«Внутри консульства произошел взрыв, на место события прибыли пожарные», — заявил Оранский. Его слова передает французское СМИ. По сообщениям, адмирал батальона морской пожарной бригады Марселя прибудет на место происшествия. Также ожидается прибытие дополнительных подразделений национальной полиции.

Ранее марсельское издание BFM сообщило о взрыве вблизи консульства России, ссылаясь на данные городской пожарной службы. На место происшествия также прибыли полиция и спасательные службы, которые оцепили прилегающую территорию.

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Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский сообщил, что взрыв произошел внутри здания консульства. Сообщает местное издание La Marseillaise. «Внутри консульства произошел взрыв, на место события прибыли пожарные», — заявил Оранский. Его слова передает французское СМИ. По сообщениям, адмирал батальона морской пожарной бригады Марселя прибудет на место происшествия. Также ожидается прибытие дополнительных подразделений национальной полиции. Ранее марсельское издание BFM сообщило о взрыве вблизи консульства России, ссылаясь на данные городской пожарной службы. На место происшествия также прибыли полиция и спасательные службы, которые оцепили прилегающую территорию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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