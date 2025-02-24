Пермяков зовут сортировать сухпайки в Нижний Новгород за 180 тысяч рублей

Пермяков приглашают работать в Нижний Новгород упаковщиком сухпайков. Соответствующая вакансия появилась на сайте бесплатных объявлений. За смену можно заработать от 6 000 рублей, или 180 тысяч рублей в месяц.
«Вахта от 15 до 60 смен. Опыт работы не требуется — обучаем на месте. Оформление и заселение в день обращения. Требование — готовность к проживанию на территории работодателя. Высокая ставка от 6000 за смену, и это не предел», — говорится в описании вакансии.
Помимо проживания, работникам предоставляется униформа и питание. Рассматриваются кандидаты вне зависимости от возраста, в том числе пенсионеры.
Ранее URA.RU сообщало, что разнорабочих ищет Пермский пороховой завод. Ежедневная оплата труда составляет 3200 рублей.
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