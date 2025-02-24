Пермяков зовут сортировать сухпайки в Нижний Новгород за 180 тысяч рублей

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За смену можно заработать от 6 000 рублей
За смену можно заработать от 6 000 рублей Фото:

Пермяков приглашают работать в Нижний Новгород упаковщиком сухпайков. Соответствующая вакансия появилась на сайте бесплатных объявлений. За смену можно заработать от 6 000 рублей, или 180 тысяч рублей в месяц.

«Вахта от 15 до 60 смен. Опыт работы не требуется — обучаем на месте. Оформление и заселение в день обращения. Требование — готовность к проживанию на территории работодателя. Высокая ставка от 6000 за смену, и это не предел», — говорится в описании вакансии.

Помимо проживания, работникам предоставляется униформа и питание. Рассматриваются кандидаты вне зависимости от возраста, в том числе пенсионеры.

Ранее URA.RU сообщало, что разнорабочих ищет Пермский пороховой завод. Ежедневная оплата труда составляет 3200 рублей.

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Пермяков приглашают работать в Нижний Новгород упаковщиком сухпайков. Соответствующая вакансия появилась на сайте бесплатных объявлений. За смену можно заработать от 6 000 рублей, или 180 тысяч рублей в месяц. «Вахта от 15 до 60 смен. Опыт работы не требуется — обучаем на месте. Оформление и заселение в день обращения. Требование — готовность к проживанию на территории работодателя. Высокая ставка от 6000 за смену, и это не предел», — говорится в описании вакансии. Помимо проживания, работникам предоставляется униформа и питание. Рассматриваются кандидаты вне зависимости от возраста, в том числе пенсионеры. Ранее URA.RU сообщало, что разнорабочих ищет Пермский пороховой завод. Ежедневная оплата труда составляет 3200 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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