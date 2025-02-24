Песков ответил на вопрос URA.RU о выборах в Германии

Россия каждый раз после выборов в европейских странах надеется на переход к взаимовыгодному сотрудничеству. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о возможности выстроить более конструктивные отношения между Москвой и Берлином после выборов в бундестаг.
«Каждый раз хочется надеяться на более трезвый подход к реальности, на более трезвый подход к тому, что могло бы быть вопросами, представляющими взаимный интерес и взаимную выгоду. Но как будет на самом деле — посмотрим. Когда победитель этих выборов, ХДС/ХСС, уже непосредственно вступит на вахту», — заявил Песков.
В Германии 23 февраля прошли досрочные парламентские выборы. Консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца победил на выборах в бундестаг с 28,6% голосов. Второе место заняла ультраправая «Альтернатива для Германии», социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца оказались на третьем с 16,4%.
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