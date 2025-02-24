Песков ответил на вопрос URA.RU о выборах в Германии

Песков: РФ после выборов в европейских странах надеется на более трезвый подход
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кремль выразил надежду на более трезвый подход Германии после выборов
Кремль выразил надежду на более трезвый подход Германии после выборов Фото:

Россия каждый раз после выборов в европейских странах надеется на переход к взаимовыгодному сотрудничеству. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о возможности выстроить более конструктивные отношения между Москвой и Берлином после выборов в бундестаг.

«Каждый раз хочется надеяться на более трезвый подход к реальности, на более трезвый подход к тому, что могло бы быть вопросами, представляющими взаимный интерес и взаимную выгоду. Но как будет на самом деле — посмотрим. Когда победитель этих выборов, ХДС/ХСС, уже непосредственно вступит на вахту», — заявил Песков.

В Германии 23 февраля прошли досрочные парламентские выборы. Консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца победил на выборах в бундестаг с 28,6% голосов. Второе место заняла ультраправая «Альтернатива для Германии», социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца оказались на третьем с 16,4%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия каждый раз после выборов в европейских странах надеется на переход к взаимовыгодному сотрудничеству. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о возможности выстроить более конструктивные отношения между Москвой и Берлином после выборов в бундестаг. «Каждый раз хочется надеяться на более трезвый подход к реальности, на более трезвый подход к тому, что могло бы быть вопросами, представляющими взаимный интерес и взаимную выгоду. Но как будет на самом деле — посмотрим. Когда победитель этих выборов, ХДС/ХСС, уже непосредственно вступит на вахту», — заявил Песков. В Германии 23 февраля прошли досрочные парламентские выборы. Консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца победил на выборах в бундестаг с 28,6% голосов. Второе место заняла ультраправая «Альтернатива для Германии», социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца оказались на третьем с 16,4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...