В Кремле ответили на новые санкции ЕС против России

Песков: новый пакет санкций ЕС против РФ прогнозируем
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что новый пакет европейских санкций был ожидаем
Песков заявил, что новый пакет европейских санкций был ожидаем Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Введение нового пакета санкций Евросоюза против России является ожидаемым шагом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, текущая ситуация не способствует возобновлению диалога между РФ и Европой.

«Пока никаких предпосылок мы не видим для возобновления диалога с европейцами. … Эта убежденность европейцев контрастирует с поиском путей урегулирования конфликта на Украине. Очередной пакет вполне прогнозируем», — сказал Песков во время конференц-колла.

Ранее совет Евросоюза по иностранным делам одобрил 16-й пакет экономических санкций и индивидуальных ограничений против России. Как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, в условиях текущих переговоров по разрешению украинского кризиса крайне важно укрепить позиции Украины, используя санкции как эффективный инструмент давления. В рамках новых мер Евросоюз ввел запрет на использование системы SWIFT для 13 российских банков. Подробнее о новом пакете санкций — в материале URA.RU.

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Введение нового пакета санкций Евросоюза против России является ожидаемым шагом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, текущая ситуация не способствует возобновлению диалога между РФ и Европой. «Пока никаких предпосылок мы не видим для возобновления диалога с европейцами. … Эта убежденность европейцев контрастирует с поиском путей урегулирования конфликта на Украине. Очередной пакет вполне прогнозируем», — сказал Песков во время конференц-колла. Ранее совет Евросоюза по иностранным делам одобрил 16-й пакет экономических санкций и индивидуальных ограничений против России. Как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, в условиях текущих переговоров по разрешению украинского кризиса крайне важно укрепить позиции Украины, используя санкции как эффективный инструмент давления. В рамках новых мер Евросоюз ввел запрет на использование системы SWIFT для 13 российских банков. Подробнее о новом пакете санкций — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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