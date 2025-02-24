В Кремле ответили на новые санкции ЕС против России

Введение нового пакета санкций Евросоюза против России является ожидаемым шагом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, текущая ситуация не способствует возобновлению диалога между РФ и Европой.
«Пока никаких предпосылок мы не видим для возобновления диалога с европейцами. … Эта убежденность европейцев контрастирует с поиском путей урегулирования конфликта на Украине. Очередной пакет вполне прогнозируем», — сказал Песков во время конференц-колла.
Ранее совет Евросоюза по иностранным делам одобрил 16-й пакет экономических санкций и индивидуальных ограничений против России. Как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, в условиях текущих переговоров по разрешению украинского кризиса крайне важно укрепить позиции Украины, используя санкции как эффективный инструмент давления. В рамках новых мер Евросоюз ввел запрет на использование системы SWIFT для 13 российских банков. Подробнее о новом пакете санкций — в материале URA.RU.
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