Кабмин одобрил проект о наделении статусом ветерана бойцов в Курской области

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Бойцы ВС РФ в Курской области получат статус ветеранов боевых действий
Бойцы ВС РФ в Курской области получат статус ветеранов боевых действий Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Правительство одобрило проект о предоставлении статуса ветерана боевых действий участникам боевых действий в Курской области. Об этом сообщает источник ТАСС.

«Кабмин одобрил проект о наделении статусом ветерана боевых действий бойцов в Курской области», — сообщил источник. О необходимости присваивать статус ветерана боевых действий бойцам, сражающимся в Курской области, говорил на прямой линии президент Владимир Путин.

По новому законопроекту предложено расширить категорию лиц, признаваемых ветеранами боевых действий. Теперь это звание могут получить военнослужащие, задействованные в действиях по отражению агрессии на территорию Российской Федерации, а также те, кто участвовал в отражении вооруженных провокаций на границах и приграничных зонах регионов, граничащих с районами, где проводится специальная военная операция.

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Правительство одобрило проект о предоставлении статуса ветерана боевых действий участникам боевых действий в Курской области. Об этом сообщает источник ТАСС. «Кабмин одобрил проект о наделении статусом ветерана боевых действий бойцов в Курской области», — сообщил источник. О необходимости присваивать статус ветерана боевых действий бойцам, сражающимся в Курской области, говорил на прямой линии президент Владимир Путин. По новому законопроекту предложено расширить категорию лиц, признаваемых ветеранами боевых действий. Теперь это звание могут получить военнослужащие, задействованные в действиях по отражению агрессии на территорию Российской Федерации, а также те, кто участвовал в отражении вооруженных провокаций на границах и приграничных зонах регионов, граничащих с районами, где проводится специальная военная операция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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