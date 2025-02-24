Кабмин одобрил проект о наделении статусом ветерана бойцов в Курской области

Правительство одобрило проект о предоставлении статуса ветерана боевых действий участникам боевых действий в Курской области. Об этом сообщает источник ТАСС.
«Кабмин одобрил проект о наделении статусом ветерана боевых действий бойцов в Курской области», — сообщил источник. О необходимости присваивать статус ветерана боевых действий бойцам, сражающимся в Курской области, говорил на прямой линии президент Владимир Путин.
По новому законопроекту предложено расширить категорию лиц, признаваемых ветеранами боевых действий. Теперь это звание могут получить военнослужащие, задействованные в действиях по отражению агрессии на территорию Российской Федерации, а также те, кто участвовал в отражении вооруженных провокаций на границах и приграничных зонах регионов, граничащих с районами, где проводится специальная военная операция.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.