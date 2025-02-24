Французская полиция прокомментировала взрыв в российском консульстве в Марселе

На территорию Генконсульства России в Марселе были брошены два взрывных устройства, одно из которых сработало. Об этом сообщает французская полиция.
«Два взрывных устройства были брошены на территорию российского генконсульства в Марселе», — передает телеканал BFMTV. Уточняется, что саперные подразделения осуществили контролируемый подрыв подозрительного объекта, обнаруженного возле здания генерального консульства.
На месте происшествия собралось около тридцати сотрудников пожарной службы и полиции. Вся территория вокруг генконсульства оцеплена. В настоящее время проводятся дополнительные меры безопасности, расследование инцидента продолжается.
Ранее стало известно, что в Марселе возле консульства Российской Федерации произошел взрыв. На место немедленно были направлены оперативные службы. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова классифицировала происшествие как теракт.
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