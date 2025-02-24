Французская полиция прокомментировала взрыв в российском консульстве в Марселе

BFMTV: взрывные устройства были брошены на территорию российского генконсульства
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Саперы провели контролируемый подрыв подозрительного предмета в Марселе
Саперы провели контролируемый подрыв подозрительного предмета в Марселе Фото:
новость из сюжета
В консульстве РФ во Франции прогремел взрыв

На территорию Генконсульства России в Марселе были брошены два взрывных устройства, одно из которых сработало. Об этом сообщает французская полиция.

«Два взрывных устройства были брошены на территорию российского генконсульства в Марселе», — передает телеканал BFMTV. Уточняется, что саперные подразделения осуществили контролируемый подрыв подозрительного объекта, обнаруженного возле здания генерального консульства.

На месте происшествия собралось около тридцати сотрудников пожарной службы и полиции. Вся территория вокруг генконсульства оцеплена. В настоящее время проводятся дополнительные меры безопасности, расследование инцидента продолжается.

Ранее стало известно, что в Марселе возле консульства Российской Федерации произошел взрыв. На место немедленно были направлены оперативные службы. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова классифицировала происшествие как теракт.

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На территорию Генконсульства России в Марселе были брошены два взрывных устройства, одно из которых сработало. Об этом сообщает французская полиция. «Два взрывных устройства были брошены на территорию российского генконсульства в Марселе», — передает телеканал BFMTV. Уточняется, что саперные подразделения осуществили контролируемый подрыв подозрительного объекта, обнаруженного возле здания генерального консульства. На месте происшествия собралось около тридцати сотрудников пожарной службы и полиции. Вся территория вокруг генконсульства оцеплена. В настоящее время проводятся дополнительные меры безопасности, расследование инцидента продолжается. Ранее стало известно, что в Марселе возле консульства Российской Федерации произошел взрыв. На место немедленно были направлены оперативные службы. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова классифицировала происшествие как теракт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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