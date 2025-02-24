В Челябинской области арматурщикам готовы платить больше 120 000 рублей. Скрин

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Спрос на арматурщиков в регионе за год вырос почти втрое
Спрос на арматурщиков в регионе за год вырос почти втрое Фото:

В Челябинской области в промышленности резко вырос спрос на арматурщиков. Число предложений для таких специалистов за год увеличилось почти втрое. А средняя зарплата сейчас достигает 124 тысяч рублей, сообщил в пресс-службе «Авито Работа».

«Самым быстрорастущим направлением в Челябинской области в промышленной сфере стала профессия арматурщика. Количество предложений для этих специалистов за год увеличилось на 135%. Средняя зарплата достигла 124 000 рублей в месяц при фиксированном графике», — сообщили в пресс-службе.

На втором месте по росту спроса в промышленной сфере оказались наладчики. Число вакансий за год для них увеличилось на 104%. Их основная задача — настройка и обслуживание производственного оборудования. Эта профессия особенно актуальна в машиностроительном и металлообрабатывающем секторах. В среднем этим специалистам предлагают доход в размере 130 тысяч рублей в месяц.

Также в тройку самых востребованных промышленных профессий вошла позиция пескоструйщика. Спрос на специалистов данной категории за год вырос на 94%. Зарплата поднялась до 95 550 рублей. Пескоструйщики выполняют очистку и подготовку металлических конструкций, деталей и поверхностей с использованием пескоструйного оборудования. Технология широко применяется в машиностроении, судостроении, металлообработке и строительстве, где требуется высокое качество обработки материалов.

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В Челябинской области в промышленности резко вырос спрос на арматурщиков. Число предложений для таких специалистов за год увеличилось почти втрое. А средняя зарплата сейчас достигает 124 тысяч рублей, сообщил в пресс-службе «Авито Работа». «Самым быстрорастущим направлением в Челябинской области в промышленной сфере стала профессия арматурщика. Количество предложений для этих специалистов за год увеличилось на 135%. Средняя зарплата достигла 124 000 рублей в месяц при фиксированном графике», — сообщили в пресс-службе. На втором месте по росту спроса в промышленной сфере оказались наладчики. Число вакансий за год для них увеличилось на 104%. Их основная задача — настройка и обслуживание производственного оборудования. Эта профессия особенно актуальна в машиностроительном и металлообрабатывающем секторах. В среднем этим специалистам предлагают доход в размере 130 тысяч рублей в месяц. Также в тройку самых востребованных промышленных профессий вошла позиция пескоструйщика. Спрос на специалистов данной категории за год вырос на 94%. Зарплата поднялась до 95 550 рублей. Пескоструйщики выполняют очистку и подготовку металлических конструкций, деталей и поверхностей с использованием пескоструйного оборудования. Технология широко применяется в машиностроении, судостроении, металлообработке и строительстве, где требуется высокое качество обработки материалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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