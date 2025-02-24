В Челябинской области в промышленности резко вырос спрос на арматурщиков. Число предложений для таких специалистов за год увеличилось почти втрое. А средняя зарплата сейчас достигает 124 тысяч рублей, сообщил в пресс-службе «Авито Работа».
«Самым быстрорастущим направлением в Челябинской области в промышленной сфере стала профессия арматурщика. Количество предложений для этих специалистов за год увеличилось на 135%. Средняя зарплата достигла 124 000 рублей в месяц при фиксированном графике», — сообщили в пресс-службе.
На втором месте по росту спроса в промышленной сфере оказались наладчики. Число вакансий за год для них увеличилось на 104%. Их основная задача — настройка и обслуживание производственного оборудования. Эта профессия особенно актуальна в машиностроительном и металлообрабатывающем секторах. В среднем этим специалистам предлагают доход в размере 130 тысяч рублей в месяц.
Также в тройку самых востребованных промышленных профессий вошла позиция пескоструйщика. Спрос на специалистов данной категории за год вырос на 94%. Зарплата поднялась до 95 550 рублей. Пескоструйщики выполняют очистку и подготовку металлических конструкций, деталей и поверхностей с использованием пескоструйного оборудования. Технология широко применяется в машиностроении, судостроении, металлообработке и строительстве, где требуется высокое качество обработки материалов.
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