23 февраля 2025

В Салехарде не хватает сотрудников Госавтоинспекции

Полиция Салехарда открыла вакансии во взвод дорожно-патрульной службы
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале не хватает гаишников (архивное фото)
На Ямале не хватает гаишников (архивное фото) Фото:

В Салехарде полиция объявила набор сотрудников в отдельный взвод дорожно-патрульной службы. Кандидатам обещают различные льготы и бесплатное получение высшего образования в ведомственных вузах, сообщает пресс-служба ямальской Госавтоинспекции.

«Льготная выслуга лет для назначения пенсии (один год службы считается за два года), карьерный рост, ежегодный оплачиваемый отпуск, сотруднику и одному члену его семьи один раз в год оплачивается проезд к месту проведения отдыха и обратно. Возможность получения бесплатного высшего образования в образовательных учреждениях МВД России и другое», — сообщает пресс-служба ГАИ ЯНАО на официальном сайте.

От кандидата на службу требуется образование не ниже среднего, гражданство России и водительское удостоверение. Кроме того, соискатель должен быть годным по состоянию здоровья для службы в полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что в полиции Ямала наблюдается дефицит рядового и сержантсткого состава. Для сотрудников, получающих зарплату ниже трех прожиточных минимумов, действуют региональные меры поддержки.

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В Салехарде полиция объявила набор сотрудников в отдельный взвод дорожно-патрульной службы. Кандидатам обещают различные льготы и бесплатное получение высшего образования в ведомственных вузах, сообщает пресс-служба ямальской Госавтоинспекции. «Льготная выслуга лет для назначения пенсии (один год службы считается за два года), карьерный рост, ежегодный оплачиваемый отпуск, сотруднику и одному члену его семьи один раз в год оплачивается проезд к месту проведения отдыха и обратно. Возможность получения бесплатного высшего образования в образовательных учреждениях МВД России и другое», — сообщает пресс-служба ГАИ ЯНАО на официальном сайте. От кандидата на службу требуется образование не ниже среднего, гражданство России и водительское удостоверение. Кроме того, соискатель должен быть годным по состоянию здоровья для службы в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что в полиции Ямала наблюдается дефицит рядового и сержантсткого состава. Для сотрудников, получающих зарплату ниже трех прожиточных минимумов, действуют региональные меры поддержки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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