В Ноябрьске ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки

Переезжая пешеходный переход, ребенок не слез с велосипеда
В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 16 августа на пешеходном переходе водитель автомобиля Infiniti сбил ребенка, который ехал на велосипеде. Об этом сообщили в telegram-канале NSK.

«В 21:36 по улице Ленина на пешеходном переходе напротив Ноябрьск парка, автомобиль Infiniti совершил наезд на ребенка», — говорится в сообщении паблика. Известно, что ребенок 2014 года рождения.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет. URA.RU направило запрос в ГИБДД по ЯНАО, комментарий ведомства ожидается.

