Яблочный спас: история праздника и как правильно отметить

Яблочный Спас и день Преображения Господня празднуется 19 августа 2025
Яблочный Спас отмечается 19 августа 2025 года
Яблочный Спас, или Спас на горе, отмечается ежегодно 19 августа и в народной традиции считается первым знаком приближения осени. В этот день Русская православная церковь празднует Преображение Господне — один из двунадесятых праздников, посвященных событиям из жизни Иисуса Христа и Богородицы. Традиции, история праздника, приметы дня и как правильно провести 19 августа — в материале URA.RU.

История Яблочного Спаса

Праздник связан с событиями на горе Фавор, когда Христос явил свою божественную сущность ученикам. Народные традиции освящения яблок появились позже, с адаптацией греческого церковного календаря: там в этот день благословляли новые плоды винограда. В России же вместо винограда использовали яблоки, что закрепило привычку воздерживаться от их употребления до Преображения.

Яблочный Спас символизирует преображение и внутреннее обновление. В духовном плане верующие стремятся к прощению, благодарности и очищению, а в народной культуре праздник отражает связь человека с природой, сезонными циклами и урожаем.

Преображение Господне

Преображение Господне символизирует явление ученикам божественной сущности Христа: его лицо осветилось ярким светом, а одежда стала белоснежной. Как говорится в Евангелие от Матфея, 17:1–2 — «Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на высокую гору, и преобразился пред ними».

С духовной точки зрения праздник напоминает верующим о необходимости внутреннего преображения, прощении грехов и благодарности за дарованное Богом. Яблоки, освященные в этот день, символизируют плодородие, изобилие и божественное благословение.

Народные традиции Яблочного Спаса

С Яблочного Спаса в народной культуре начиналась пора сбора урожая яблок и других плодов. В храмах совершалось освящение фруктов, меда и хлебных колосьев, после чего их раздавали нищим, детям и тем, кто не имел садов.

Часто устраивали столования перед храмом: на столах выкладывали угощения, яблочные пироги, ватрушки, квас и другие блюда из свежих плодов. Вечером молодежь собиралась в поле и провожала солнце песнями и хороводами.

Считалось, что плоды, собранные в этот день, лучше сохраняются, а их употребление после освящения приносит здоровье и счастье. До Яблочного Спаса есть яблоки считалось запретным, особенно для родителей, потерявших детей, — согласно народным поверьям, на том свете райские яблоки получат только те дети, чьи родители соблюдали это правило.

Приметы Яблочного Спаса

Яблочный Спас сопровождался гаданиями, связанными с судьбой, любовью и будущим урожаем. Парень, угощающий девушку яблоком, выражал симпатию или признание в любви.

Важной частью праздника были прогнозы погоды и наблюдения за природой. Считалось, что по тому, как проходит Яблочный Спас, можно предсказать осень и зиму. В этот день наблюдали за природой и небом, пытаясь разгадать скрытые знаки: количество звезд ночью, поведение птиц, насекомых и ветра считалось предвестием будущего года.

Яблочный Спас издавна сопровождался рядом примет:

  • обильный урожай яблок предвещает благополучие в следующем году;
  • теплый и солнечный день обещает мягкую осень без заморозков;
  • дождливый день предвещал сырую осень, а сильный ветер — суровую зиму;
  • кочующие птицы и появление журавлиных стай также считались знаками грядущих перемен.

Существовали и ограничения: не следовало заниматься тяжелым трудом, сквернословить и ссориться. До освящения яблок не рекомендовалось употреблять новые плоды. Важно было правильно выбирать плоды: они должны быть зрелыми, без повреждений, сухими и крепкими, чтобы сохранить полезные свойства.

Существовали народные легенды о мистических птицах: Сирин приносил печаль и горечь, Алконост — радость и благополучие. Плоды, орошенные Алконостом после полудня, считались очищенными и приносящими счастье.

Современный Яблочный Спас

Сегодня Яблочный Спас продолжают отмечать в разных форматах. В городах устраивают фестивали, мастер-классы и кулинарные мероприятия. Особенно популярны дегустации яблочных блюд: пирогов, варений, пастилы и свежего сока. Праздник дает возможность вспомнить народные традиции, провести время с семьей и друзьями, насладиться атмосферой торжества и щедрого урожая.

Современные православные верующие приходят в храмы, чтобы освятить яблоки и другие плоды, прочитать молитву и выразить благодарность за дары природы. Также сохраняется обычай делиться урожаем с нуждающимися, больными и соседями, что символизирует добродетель и заботу о ближнем.

Полезные свойства яблок

Яблоки — источник витаминов, клетчатки, пектина и минералов, таких как железо, кальций, магний и цинк. Регулярное употребление фруктов улучшает пищеварение, способствует похудению, укрепляет кровеносные сосуды, повышает гемоглобин и защищает организм от окислительных процессов. Свежие яблоки особенно полезны, а термическая обработка уменьшает часть их ценности.

Как верующему провести 19 августа

С утра желательно начать день с благодарственной молитвы. Можно прочитать молитву Преображению Господню, попросить прощения за грехи и поблагодарить Бога за здоровье, семью и урожай. Утренние молитвы настраивают на спокойствие, внутреннее преображение и добрые дела.

Главной церковной традицией дня является участие в Божественной литургии. Священники проводят крестный ход и освящают плоды нового урожая — прежде всего яблоки, а также мед, виноград и хлеб.

  • Принесите свои яблоки и другие фрукты в храм для освящения.
  • Примите участие в молитве о здоровье близких, благодарности за урожай и прощении грехов.

После освящения яблок их можно употреблять в пищу. Благотворительность и добрые дела тоже приветствуются в этот день. Помните, что Яблочный Спас — время щедрости:

  • Раздать часть освященных яблок нищим, больным или соседям, проявляя заботу и добродетель.
  • Оставить несколько плодов дома или на могилах близких умерших, особенно детей, если это важно для семьи.
  • Съесть яблоко с благодарностью, помня, что это символ Божьего благословения.

19 августа часто приходится на период Успенского поста, поэтому пища должна быть постной:

  • Пироги с яблоками, варенье, запеченные яблоки, компоты.
  • 19 августа можно есть рыбу и продукты, купленные в церкви (с освящением).
  • Избегайте мяса, алкоголя и жирной пищи, чтобы день оставался духовно чистым.
Традиционно день связан с переменой природы: осенью становятся холоднее вечера, листья начинают желтеть. Наблюдение за природой будет хорошим делом 19 августа. 

  • Вечером можно провести время на свежем воздухе, наблюдая закат.
  • Песни и хороводы — не обязательны, но создают атмосферу праздника и благодарности природе.
  • Подумайте о своих целях и духовном обновлении, настройтесь на прощение, гармонию и новые начинания.

Вечер 19 августа:

  • Проведите вечер с семьей, поделившись освященными плодами.
  • Почитайте духовную литературу или евангелие о Преображении.
  • Завершите день короткой благодарственной молитвой, вспомните духовные и материальные дары, полученные за год.

