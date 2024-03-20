20 марта 2024

В полиции ЯНАО не хватает рядовых и сержантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная жизнь. Пермь , полиция
В полиции ЯНАО не хватает рядовых и сержантов Фото:

В полиции ЯНАО дефицит кадров рядового и сержантского состава доходит до 15%. Об этом сообщил начальник УМВД по ЯНАО генерал-майор Сергей Костенко.

«Дефицит кадров рядового и сержантского состава доходит до 15%, в подразделениях патрульно-постовой службы до 20%. Кадры не устраивает та зарплата, которая есть. Мы знаем, сколько стоит [аренда жилья] по Салехарду и Новому Уренгою. Это 50 тысяч рублей за однокомнатную квартиру», — отметил Сергей Костенко в докладе на заседании Заксобрания, передает корреспондент агентства.

Генерал выразил надежду, что введение северных надбавок для федеральных служащих с первого дня работы поспособствует решению кадрового голода. Подвижки в этом направлении уже есть.

Костенко также сообщил, что на Ямале выросло предупреждение и раскрываемость в сфере экономических преступлений. Средний размер взятки в округе составляет 1,3 миллиона рублей.

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В полиции ЯНАО дефицит кадров рядового и сержантского состава доходит до 15%. Об этом сообщил начальник УМВД по ЯНАО генерал-майор Сергей Костенко. «Дефицит кадров рядового и сержантского состава доходит до 15%, в подразделениях патрульно-постовой службы до 20%. Кадры не устраивает та зарплата, которая есть. Мы знаем, сколько стоит [аренда жилья] по Салехарду и Новому Уренгою. Это 50 тысяч рублей за однокомнатную квартиру», — отметил Сергей Костенко в докладе на заседании Заксобрания, передает корреспондент агентства. Генерал выразил надежду, что введение северных надбавок для федеральных служащих с первого дня работы поспособствует решению кадрового голода. Подвижки в этом направлении уже есть. Костенко также сообщил, что на Ямале выросло предупреждение и раскрываемость в сфере экономических преступлений. Средний размер взятки в округе составляет 1,3 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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