В полиции ЯНАО не хватает рядовых и сержантов

21 марта 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

В полиции ЯНАО не хватает рядовых и сержантов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В полиции ЯНАО дефицит кадров рядового и сержантского состава доходит до 15%. Об этом сообщил начальник УМВД по ЯНАО генерал-майор Сергей Костенко. «Дефицит кадров рядового и сержантского состава доходит до 15%, в подразделениях патрульно-постовой службы до 20%. Кадры не устраивает та зарплата, которая есть. Мы знаем, сколько стоит [аренда жилья] по Салехарду и Новому Уренгою. Это 50 тысяч рублей за однокомнатную квартиру», — отметил Сергей Костенко в докладе на заседании Заксобрания, передает корреспондент агентства. Генерал выразил надежду, что введение северных надбавок для федеральных служащих с первого дня работы поспособствует решению кадрового голода. Подвижки в этом направлении уже есть. Костенко также сообщил, что на Ямале выросло предупреждение и раскрываемость в сфере экономических преступлений. Средний размер взятки в округе составляет 1,3 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В полиции ЯНАО дефицит кадров рядового и сержантского состава доходит до 15%. Об этом сообщил начальник УМВД по ЯНАО генерал-майор Сергей Костенко. «Дефицит кадров рядового и сержантского состава доходит до 15%, в подразделениях патрульно-постовой службы до 20%. Кадры не устраивает та зарплата, которая есть. Мы знаем, сколько стоит [аренда жилья] по Салехарду и Новому Уренгою. Это 50 тысяч рублей за однокомнатную квартиру», — отметил Сергей Костенко в докладе на заседании Заксобрания, передает корреспондент агентства. Генерал выразил надежду, что введение северных надбавок для федеральных служащих с первого дня работы поспособствует решению кадрового голода. Подвижки в этом направлении уже есть. Костенко также сообщил, что на Ямале выросло предупреждение и раскрываемость в сфере экономических преступлений. Средний размер взятки в округе составляет 1,3 миллиона рублей.