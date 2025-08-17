Как правильно садить сидераты, чтобы улучшить почву: советы садовода

Сидераты — это растения, которые выращивают не для сбора урожая, а для улучшения состояния почвы. Обычно их садят на место собранного урожая, в межсезонье. В беседе с URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала о видах и пользе сидерата, а также как правильно садить эти растения.
Что такое сидераты
Садовод блогер Светлана Самойлова рассказала, что сидераты — это быстрорастущие растения, которые имеют полезные для почвы вещества на корнях и листьях. Их сеют на освободившиеся после сбора урожая грядки. По словам эксперта, делать это нужно не позднее 10 — 15 сентября (в средней полосе России).
«Сидераты обязательно заделывают в почву и при перепревании растения обогащают верхний слой гумусом. Таким образом получается быстрый компост. Однако толщина его не большая и количество минимально», — отметила специалист. Самойлова отметила, что с идераты принадлежат к разным семействам и при их посеве важно соблюдать севооборот.
Виды сидератов
- Бобовые — это бобы, горох, люпин, клевер. У растений этого вида сидератов, по словам садовода, на корнях есть полезные бактерии. Именно они что обогащают почву азотом. Сеять их нужно за 1,5-2 месяца до заморозков.
- Злаковые — это рожь, пшеница, овес. Это растения сеют за месяц до заморозков.
- Крестоцветные — это горчица, рапс. Этот вид считается самым быстрорастущим и его сеют за три недели заморозков.
- Фацелия — растение, которое садоводы считают самым универсальным сидератом.
- Люпины также подходят в качестве сидерата. Особенно хороши на новых участках.
Как правильно садить сидераты
Садовод Самойлова не советует сеять сидераты из одного семейство под посадку овощей из этого же семейства. Это важно соблюдать, чтобы сидераты принесли пользу почве.
«То есть горчицу сеют под томаты, огурцы, кабачки, перец и другое. Однако ее нельзя сеять под капусту и редис, так как они из семейства крестоцветных. Не нужно сеять бобы перед посадкой гороха и фасоли. При этом рожь эффективно посеять под томаты, картофель и морковь», — объяснила эксперт.
Самойлова рекомендует после посева закрывать грядку нетканым материалом на неделю. Это нужно для защиты от птиц и котов, а также для ускорения прорастания.
Фацелия как сидерат: правила посадки
Фацелия в течение одного сезона может улучшить качество почвы. Она отличается высоким содержанием питательных элементов, таких как азот и калий, в своих стеблях и листьях. Кроме того, благодаря разветвленной и мощной корневой системе это растение способствует естественному улучшению структуры почвы, повышая ее способность пропускать воздух и влагу.
Однако, по словам Светланы Самойловой, этот вид подходит не под все культуры и растет дольше остальных сидератов. Фацелия не подходит для культур семейства крестоцветных (капуста, редис, репа, редька). Это связано с тем, что родственные растения потребляют из почвы одни и те же вещества, еще сильнее обедняя ее.
Эксперт отмечает, что это долгорастущее растение, на произрастание которого нужно, примерно, два месяца. Поэтому в средней полосе России, к примеру, в Московской области, его нужно садить в июле-августе. Этого времени как раз хватит, чтобы успеть вырастить фацелию до заморозков.
Как сидераты улучшают почву
Основное преимущество сидератов заключается в их умении аккумулировать питательные вещества и впоследствии передавать их почве. Эти растения могут относиться к различным ботаническим семействам. Представители бобовых, включая люпин, клевер, вико и горох, обогащают грунт азотом.
К злаковым культурам, таким как рожь, овес и пшеница, относятся растения, способствующие разрыхлению почвы и насыщению ее калием.
Ряд растений обладает фитосанитарными качествами, способствуя защите от вредителей и заболеваний сельскохозяйственных культур. Так, горчица эффективно угнетает возбудителей фитофтороза и отпугивает проволочника, а корни овса выделяют соединения, препятствующие развитию корневой гнили.
Кроме того, использование сидератов позволяет ограничить распространение сорняков: быстрорастущие виды образуют плотный покров, затеняющий почву и препятствующий прорастанию нежелательных растений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.