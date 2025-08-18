Раскрыто время начала встречи Трампа и Зеленского

Двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского запланирована на 18 августа в 20:15 по московскому времени. Об этом сообщил Белый дом.
Согласно графику, спустя менее двух часов, в 22:00 по Москве, также начнется встреча с участием лидеров стран Евросоюза. График опубликован на официальном сайте Белого дома.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что грядущий день в Белом доме станет значимым событием. В социальной сети Social Truth он отметил, что в резиденции главы государства еще ни разу не собиралось столько европейских лидеров одновременно, передает RT. При этом европейские партнеры Украины выражают обеспокоенность по поводу вероятности возникновения нового конфликта между Зеленским и Дональдом Трампом во время их предстоящих переговоров в Белом доме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.