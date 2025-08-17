Как не спугнуть урожай и к чему на Руси выпекали хлеб: праздники 18 августа 2025

Понедельник, 18 августа 2025 года, объединяет несколько значимых праздников и памятных дат. В православном календаре это день памяти мученика Евсигния Антиохийского, в народной традиции — Евстигней Житник, когда завершается уборка ячменя и начинается сбор лука. Профессиональный праздник — День географа — отмечают исследователи нашей планеты, а на международном уровне проводится День общего языка, напоминающий о важности взаимопонимания между людьми. Подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 18 августа 2025
День памяти мученика Евсигния Антиохийского
18 августа православная церковь чтит память мученика Евсигния Антиохийского — римского воина, прожившего долгую и праведную жизнь. Евсигний родился в III веке в Антиохии и служил в римских войсках при шести императорах — от Диоклетиана до Константина Великого и его сыновей.
Воин Евсигний был свидетелем явления Креста из звезд на небе во время правления Константина Великого, что предвещало победу императора над противниками. Он также описал мученичество святого Василиска, казненного при Максимиане.
После 60 лет службы Евсигний оставил военное дело и удалился в родную Антиохию, где посвятил себя молитве, посту и посещению храмов. Когда к власти пришел император Юлиан Отступник, пытавшийся возродить язычество, Евсигний был арестован по доносу.
На суде 110-летний старец бесстрашно обличил императора в отступничестве от христианской веры, приводя в пример благочестивого Константина. Разгневанный Юлиан не пощадил преклонный возраст Евсигния и приказал обезглавить его. Так в 362 году завершился земной путь святого, ставшего примером мужества и непоколебимой веры.
Народный праздник 18 августа 2025
Евстигней Житник или Луков день
В народном календаре 18 августа известно как Евстигней Житник (на Руси имя Евсигний трансформировалось в Евстигней). Название «Житник» произошло от слова «жито» — так называли любой колосовый злак. К этому дню обычно подходила к завершению жатва ячменя.
В этот день крестьяне проводили особый обряд заклинания жнивы, чтобы на убранных полях не поселилась нечистая сила. Рано утром выходили в поле с конопляным маслом и произносили: «Мать Сыра Земля! Уйми всякую гадину нечистую от приворота, оборота и лихого дела». После этого на почву выливали немного масла, поворачиваясь поочередно к каждой из сторон света и прося защиты от ветров, метелей и морозов.
Важной традицией был сбор «житной матки» — особого стебля с наибольшим числом колосьев. Девушки шли по сжатой полосе и выбирали оброненные стебли. Считалось, что тому, кто найдет стебель с двенадцатью колосками, выпадет особое счастье. Такую находку называли «житной маткой» и хранили до следующей весны, а при посеве зерна с этого стебля первыми бросали в землю для богатого урожая.
На Евстигнея Житника выпекали хлеб из первого ячменного помола. Также в этот день убирали лук, ели его в сыром виде с хлебом, солью и квасом, что, по поверью, придавало здоровье телу и свежесть лицу. Связки лука развешивали по комнатам для очищения воздуха.
Что можно и нельзя делать 18 августа 2025
Что можно делать
18 августа традиционно выпекают хлеб из нового урожая зерна и угощают им соседей. Считается, что это приносит сытость и благополучие на всю зиму. Следуя древнему обычаю, в доме раскладывают или подвешивают головки лука и чеснока для защиты жилья от болезней, дурного глаза и недобрых духов.
В этот день можно трудиться в поле и на огороде, но при этом рекомендуется избегать громких разговоров, чтобы не «спугнуть» урожай. Особое внимание уделяется снам, увиденным в ночь на Евстигнея — их считают вещими, способными помочь сделать правильный выбор в жизни или избежать неприятностей.
Что нельзя делать
По народным поверьям, с наступлением темноты лучше оставаться дома, избегая ночных прогулок. Считалось, что ночью на улицу выходит нечистая сила, которая может навредить одиноким путникам.
Не рекомендуется в этот день делиться чем-либо с малознакомыми людьми или рассказывать о своих успехах и планах, чтобы не отдать собственную удачу. Особое внимание уделяется посуде — кастрюли, сковородки и горшки с едой нельзя оставлять открытыми, иначе, по поверью, нечистая сила может забраться в пищу.
Также в этот день не следует покупать дорогие вещи — считается, что они быстро придут в негодность. Под строгим запретом находятся сырые яйца — употреблять их разрешается только после термической обработки. День считается неблагоприятным для важных переговоров или заключения сделок.
Российский праздник 18 августа 2025
День географа
18 августа в России официально отмечается День географа — профессиональный праздник, установленный по инициативе Русского географического общества (РГО) и поддержанный президентом Владимиром Путиным. Дата была выбрана не случайно — именно 18 августа (6 августа по старому стилю) 1845 года император Николай I утвердил временный Устав РГО, ставшего одной из первых общественных организаций в России и вошедшего в четверку старейших географических обществ мира.
15 мая 2019 года президент РФ утвердил перечень мероприятий для популяризации географии среди населения России, включая учреждение профессионального праздника. Это стало признанием заслуг российских географов и их вклада мирового масштаба в развитие науки и расширение познания человеком окружающего мира.
Россия подарила миру имена выдающихся ученых, путешественников и исследователей: И.Ф. Крузенштерн, Ф.П. Литке, В.Я. Струве, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, В.И. Даль, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай и многих других. С первых лет существования РГО развернуло обширную экспедиционную, издательскую и просветительскую деятельность.
Современная география — это не только наука о континентах, странах и полезных ископаемых, но и высокотехнологичная область, исследующая закономерности пространственной организации природных и социальных систем, изучающая глобальные изменения климата и окружающей среды.
Международный праздник 18 августа 2025
День общего языка
18 августа во многих странах отмечается День общего языка — праздник, напоминающий о необходимости понимать друг друга и прислушиваться к людям других культур. Идея праздника восходит к библейскому сюжету о Вавилонской башне, где люди перестали понимать друг друга из-за разных языков.
Этот праздник обращает внимание на проблему «разноязычности», существующую во всех формах человеческих взаимоотношений: семейных, политических, образовательных. Под выражением «говорят на разных языках» понимается не только лингвистическое различие, но и разная смысловая нагрузка диалога.
День общего языка призывает решать споры через переговоры, а не противостояние. Он напоминает, что взаимовыгодное решение часто лежит на виду, но признание этого факта может расцениваться другой стороной как слабость. В этот праздник рекомендуется попытаться найти общий язык с оппонентом и определить общие направления деятельности.
Хотя в XIX веке была предпринята попытка создать универсальный язык — эсперанто, сегодня акцент делается на использовании технологий перевода и развитии межкультурной коммуникации. В День общего языка проводятся международные конференции, обсуждаются вопросы сохранения исчезающих языков, развития межкультурного диалога и роли технологий в коммуникации.
Этот праздник особенно актуален в современном мире, где, несмотря на глобализацию и развитие средств связи, люди часто не могут найти взаимопонимание. Он напоминает, что диалог, эмпатия и поиск компромиссов — основа мирного сосуществования.
