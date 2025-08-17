Как и когда сеять сидерат фацелию: подробная инструкция

Фацелия — яркое растение, которое не только украшает дачные участки, но и обогащается почву. Садоводы считают фацелию одним из самых популярных и качественных сидератов. Рассказываем о пользе фацелии и о том, как и когда ее садить, чтобы обогатить почву полезными веществами.
Что за сидерат фацелия
Фацелия — род растений семейства Водолистниковые. В нем насчитывается 186 видов, но в сельском хозяйстве наибольшую популярность обрела фацелия пижмолистная.
Растение с прямым стеблем достигает высоты от 15 до 70 см. Листья напоминают по форме листву пижмы, что объясняет видовое наименование растения. Соцветия представлены щитовидными зонтиками, состоящими из сине-сиреневых цветков, сообщили в Россельхозцентре.
"Период цветения наступает довольно рано — спустя 40–45 дней после появления всходов. Продолжительность цветения варьируется от 20 до 60 дней в зависимости от климатических условий региона выращивания", — сообщили в ведомстве.
Родина фацелии пижмолистной — пустыни Калифорнии. Именно поэтому это растение обладает невероятной засухоустойчивостью. Кроме того, это холодостойкое растение, выдерживающее заморозки до –6 градусов, то есть высевать ее можно рано весной.
Фацелия применяется как медоносное растение, а также в качестве сидерата — культуры, предназначенной для обогащения почвы органическими веществами и улучшения ее структуры. Благодаря этому почва становится более рыхлой и способной лучше удерживать влагу.
Как сажать сидерат фацелию
Посев, как правило, осуществляется весной и осенью, однако допускается и летний посев, который можно проводить несколько раз за сезон. По данным Россельхозцентра, перед посевом почву рекомендуется слегка разрыхлить, после чего семена заделываются граблями на глубину 1,5–2 см.
«Первые всходы появляются спустя 10–14 дней. Учитывая мелкий размер семян фацелии, для облегчения посева их часто смешивают с песком. На одну сотку требуется примерно 200 граммов семян», — рассказывают в ведомстве.
После посева рекомендуется увлажнить почву, за исключением случаев подзимнего посева, когда эта процедура не требуется. С момента появления всходов до начала цветения обычно проходит примерно один месяц.
По данным специалистов, наибольшая концентрация полезных веществ в фацелии отмечается в фазе бутонизации, в этот период растение следует скашивать. Полученную зеленую массу заделывают в почву на глубину около 15 сантиметров. Кроме того, распространена практика высева фацелии в междурядьях с целью защиты соседствующих культур.
Где нельзя садить фацелию
Фацелия не подходит для культур семейства крестоцветных (капуста, редис, репа, редька). Это связано с тем, что родственные растения потребляют из почвы одни и те же вещества, еще сильнее обедняя ее.
Чем полезна фацелия для почвы
В стеблях и листьях фацелии накапливается рекордное количество питательных веществ — азота и калия, рассказали в Россельхозцентре. Там уточнили, что фацелия также обладает хорошо развитой корневой системой и естественным образом улучшает структуру почвы, повышая ее воздухо- и влагопроницаемость.
Фацелию можно скашивать несколько раз за лето. Вовремя скошенная трава быстро перегнивает, а при разложении корни, листья и стебли фацелии преобразуются в питательный перегной.
Кроме того, фацелия — отличный фунгицид. На корнях ее живут бактерии, которые продуцируют природный антибиотик. Поэтому культуры, растущие после фацелии или по соседству с ней, менее подвержены заболеваниям: различным гнилям, фитофторозу и другим инфекциям. Фацелия очень неприхотлива в уходе, морозоустойчива, нетребовательна к влаге.
Как фацелию используют в качестве медоноса
Фацелия привлекает пчел своими яркими и ароматными цветами. При выращивании близко к пасеке, она способствует увеличению активности пчел, что может значительно повысить медопроизводство. При благоприятных условиях и хорошем урожае фацелии с одного гектара можно получить до 1000 кг меда за сезон. Даже при менее благоприятных условиях, пчеловоды часто получают около 150 кг этого продукта.
