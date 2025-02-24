В Троицке двух врачей-мигрантов задержали за мошенничество

В Троицке врача, переехавшего в Челябинскую область из Пакистана, отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Также задержан врач-мигрант из Таджикистана, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Врачи сделали операцию ребенку одной местной жительницы. За это они требовали с матери ребенка пять, а затем еще две тысячи рублей», — сообщил источник.
Деньги врачи-мигранты требовали за наркоз, при котором проводилась операция. Как сообщил источник, таджик в местной больнице работает лором, пакистанец — анестезиологом. При этом оба имеют российское гражданство.
Следователями СКР действия медиков квалифицированы как мошенничество с использованием служебного положения. Врачу из Таджикистана выбрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Врач из Пакистана отправлен в СИЗО. В пресс-службе управления СКР по региону корреспонденту URA.RU обещали уточнить информацию.
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