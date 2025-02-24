В Троицке двух врачей-мигрантов задержали за мошенничество

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи потребовали плату за наркоз
Врачи потребовали плату за наркоз Фото:

В Троицке врача, переехавшего в Челябинскую область из Пакистана, отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Также задержан врач-мигрант из Таджикистана, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Врачи сделали операцию ребенку одной местной жительницы. За это они требовали с матери ребенка пять, а затем еще две тысячи рублей», — сообщил источник.

Деньги врачи-мигранты требовали за наркоз, при котором проводилась операция. Как сообщил источник, таджик в местной больнице работает лором, пакистанец — анестезиологом. При этом оба имеют российское гражданство.

Следователями СКР действия медиков квалифицированы как мошенничество с использованием служебного положения. Врачу из Таджикистана выбрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Врач из Пакистана отправлен в СИЗО. В пресс-службе управления СКР по региону корреспонденту URA.RU обещали уточнить информацию.

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В Троицке врача, переехавшего в Челябинскую область из Пакистана, отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Также задержан врач-мигрант из Таджикистана, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Врачи сделали операцию ребенку одной местной жительницы. За это они требовали с матери ребенка пять, а затем еще две тысячи рублей», — сообщил источник. Деньги врачи-мигранты требовали за наркоз, при котором проводилась операция. Как сообщил источник, таджик в местной больнице работает лором, пакистанец — анестезиологом. При этом оба имеют российское гражданство. Следователями СКР действия медиков квалифицированы как мошенничество с использованием служебного положения. Врачу из Таджикистана выбрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Врач из Пакистана отправлен в СИЗО. В пресс-службе управления СКР по региону корреспонденту URA.RU обещали уточнить информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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