Пермский край стал лидером по ценам на сахар в Приволжском федеральном округе

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Сахар подорожал на 5%
Сахар подорожал на 5% Фото:

Средняя стоимость килограмма сахарного песка в Пермском крае в январе 2025 года увеличилась до 81,48 рубля. Среди регионов Приволжского федерального округа это самая высокая цена. Информация об этом указана в отчете Росстата.

«Сахар-песок, один килограмм, цена в январе 2025 года в Пермском крае — 81,48 рубля. Средняя стоимость в ПФО — 67,67 рубля», — сказано на сайт Росстата.

Уточняется, что за год стоимость сахара в Пермском крае выросла почти на 5%. В январе 2024 года килограмм продавали за 77,70 рубля. Также в топ-3 регионов с самым дорогим сахаром в ПФО вошли Самарская область (70,93 рубля) и Саратовская область (69,07 рубля).

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросли цены на продукты для приготовления блинов. Набор ингредиентов подорожал на 20%.

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Средняя стоимость килограмма сахарного песка в Пермском крае в январе 2025 года увеличилась до 81,48 рубля. Среди регионов Приволжского федерального округа это самая высокая цена. Информация об этом указана в отчете Росстата. «Сахар-песок, один килограмм, цена в январе 2025 года в Пермском крае — 81,48 рубля. Средняя стоимость в ПФО — 67,67 рубля», — сказано на сайт Росстата. Уточняется, что за год стоимость сахара в Пермском крае выросла почти на 5%. В январе 2024 года килограмм продавали за 77,70 рубля. Также в топ-3 регионов с самым дорогим сахаром в ПФО вошли Самарская область (70,93 рубля) и Саратовская область (69,07 рубля). Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросли цены на продукты для приготовления блинов. Набор ингредиентов подорожал на 20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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