Пермский край стал лидером по ценам на сахар в Приволжском федеральном округе

Средняя стоимость килограмма сахарного песка в Пермском крае в январе 2025 года увеличилась до 81,48 рубля. Среди регионов Приволжского федерального округа это самая высокая цена. Информация об этом указана в отчете Росстата.
«Сахар-песок, один килограмм, цена в январе 2025 года в Пермском крае — 81,48 рубля. Средняя стоимость в ПФО — 67,67 рубля», — сказано на сайт Росстата.
Уточняется, что за год стоимость сахара в Пермском крае выросла почти на 5%. В январе 2024 года килограмм продавали за 77,70 рубля. Также в топ-3 регионов с самым дорогим сахаром в ПФО вошли Самарская область (70,93 рубля) и Саратовская область (69,07 рубля).
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