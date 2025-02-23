23 февраля 2025

Арестанты из ХМАО жалуются на питание в СИЗО, куда отправится экс-замгубернатора Шипилов

Арестованного экс-замгубернатора ХМАО отправят в Тюмень
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арестанты пожаловались на еду в СИЗО, куда отправится экс-замгубернатора ХМАО Шипилов
Арестанты пожаловались на еду в СИЗО, куда отправится экс-замгубернатора ХМАО Шипилов Фото:

Югорчане пожаловались на питание в следственном изоляторе Тюмени, куда планируют отправить задержанного за взятки бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова. Об этом URA.RU рассказал один из заключенных.

«В следственном изоляторе кормят плохо. Хлеб плохого качества, приходится убирать из него мякоть и есть одну корку. Вся еда не соленое, не вкусная. Питаемся только с магазинов, когда родственники отправляют деньги», — рассказал агентству источник. При этом, согласно данным из открытых источников, стоимость суточного питания одного задержанного составляет порядка 500 рублей. Им положен завтрак, обед и ужин.

Ранее источник URA.RU сообщал, что задержанного за взятки бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова переведут в Тюменское СИЗО №1. В Ханты-Мансийск он будет приезжать на очные ставки и допросы.

Агентство запросило комментарий в УФСИН Тюменской области. На момент публикации ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Югорчане пожаловались на питание в следственном изоляторе Тюмени, куда планируют отправить задержанного за взятки бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова. Об этом URA.RU рассказал один из заключенных. «В следственном изоляторе кормят плохо. Хлеб плохого качества, приходится убирать из него мякоть и есть одну корку. Вся еда не соленое, не вкусная. Питаемся только с магазинов, когда родственники отправляют деньги», — рассказал агентству источник. При этом, согласно данным из открытых источников, стоимость суточного питания одного задержанного составляет порядка 500 рублей. Им положен завтрак, обед и ужин. Ранее источник URA.RU сообщал, что задержанного за взятки бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова переведут в Тюменское СИЗО №1. В Ханты-Мансийск он будет приезжать на очные ставки и допросы. Агентство запросило комментарий в УФСИН Тюменской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...