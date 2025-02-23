Арестанты из ХМАО жалуются на питание в СИЗО, куда отправится экс-замгубернатора Шипилов

Югорчане пожаловались на питание в следственном изоляторе Тюмени, куда планируют отправить задержанного за взятки бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова. Об этом URA.RU рассказал один из заключенных.
«В следственном изоляторе кормят плохо. Хлеб плохого качества, приходится убирать из него мякоть и есть одну корку. Вся еда не соленое, не вкусная. Питаемся только с магазинов, когда родственники отправляют деньги», — рассказал агентству источник. При этом, согласно данным из открытых источников, стоимость суточного питания одного задержанного составляет порядка 500 рублей. Им положен завтрак, обед и ужин.
Ранее источник URA.RU сообщал, что задержанного за взятки бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова переведут в Тюменское СИЗО №1. В Ханты-Мансийск он будет приезжать на очные ставки и допросы.
Агентство запросило комментарий в УФСИН Тюменской области. На момент публикации ответ не поступил.
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