Челябинск вошел в число городов с самыми низкими ипотечными платежами

В Челябинске ежемесячный платеж за ипотеку, взятую на покупку однушки в новостройке, составляет 72,8 тысяч рублей. Мегаполис вошел в число городов с наиболее низкими платежами, за четыре месяца стоимость ипотеки поднялась на 14,3 тысяч рублей в месяц, сообщается на сайте о недвижимости.
«Челябинск вошел в топ-3 городов с самыми низкими ежемесячными платежами по ипотеке. В городе ипотечный платеж за однокомнатное жилье стоимостью 4,24 миллиона рублей — 72,8 тысяч рублей в месяц», — сообщается на сайте «РБК Недвижимость».
В рейтинге городов с самыми низкими ипотечными платежами на новостройки на первом месте — Волгоград, где за однушку в новостройке за 3,97 миллиона рублей ипотечный платеж составит 68,1 тысяч рублей в месяц. Также наиболее выгодно брать ипотеку в Воронеже. Там за квартиру стоимостью 4,09 миллиона рублей по ипотеке нужно будет отдать 70 тысяч рублей в месяц.
Наиболее высокие ипотечные платежи придется отдавать за новую однушку в Москве. Цены на строящиеся в столице небольшие новые квартиры со средней площадью 35 квадратных метров в феврале достигли 12,34 миллиона рублей. При этом платеж по ипотеке на такую недвижимость за четыре месяца вырос на 44 тысячи рублей (32,3 %) и достиг 212 тысяч рублей в месяц.
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