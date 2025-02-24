Челябинск вошел в число городов с самыми низкими ипотечными платежами

РБК: платеж по ипотеке за новостройку в Челябинске достигает 73 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске ипотечный платеж за новую однушку достиг 72,8 тысяч рублей в месяц
В Челябинске ипотечный платеж за новую однушку достиг 72,8 тысяч рублей в месяц Фото:

В Челябинске ежемесячный платеж за ипотеку, взятую на покупку однушки в новостройке, составляет 72,8 тысяч рублей. Мегаполис вошел в число городов с наиболее низкими платежами, за четыре месяца стоимость ипотеки поднялась на 14,3 тысяч рублей в месяц, сообщается на сайте о недвижимости.

«Челябинск вошел в топ-3 городов с самыми низкими ежемесячными платежами по ипотеке. В городе ипотечный платеж за однокомнатное жилье стоимостью 4,24 миллиона рублей — 72,8 тысяч рублей в месяц», — сообщается на сайте «РБК Недвижимость».

В рейтинге городов с самыми низкими ипотечными платежами на новостройки на первом месте — Волгоград, где за однушку в новостройке за 3,97 миллиона рублей ипотечный платеж составит 68,1 тысяч рублей в месяц. Также наиболее выгодно брать ипотеку в Воронеже. Там за квартиру стоимостью 4,09 миллиона рублей по ипотеке нужно будет отдать 70 тысяч рублей в месяц.

Наиболее высокие ипотечные платежи придется отдавать за новую однушку в Москве. Цены на строящиеся в столице небольшие новые квартиры со средней площадью 35 квадратных метров в феврале достигли 12,34 миллиона рублей. При этом платеж по ипотеке на такую недвижимость за четыре месяца вырос на 44 тысячи рублей (32,3 %) и достиг 212 тысяч рублей в месяц.

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В Челябинске ежемесячный платеж за ипотеку, взятую на покупку однушки в новостройке, составляет 72,8 тысяч рублей. Мегаполис вошел в число городов с наиболее низкими платежами, за четыре месяца стоимость ипотеки поднялась на 14,3 тысяч рублей в месяц, сообщается на сайте о недвижимости. «Челябинск вошел в топ-3 городов с самыми низкими ежемесячными платежами по ипотеке. В городе ипотечный платеж за однокомнатное жилье стоимостью 4,24 миллиона рублей — 72,8 тысяч рублей в месяц», — сообщается на сайте «РБК Недвижимость». В рейтинге городов с самыми низкими ипотечными платежами на новостройки на первом месте — Волгоград, где за однушку в новостройке за 3,97 миллиона рублей ипотечный платеж составит 68,1 тысяч рублей в месяц. Также наиболее выгодно брать ипотеку в Воронеже. Там за квартиру стоимостью 4,09 миллиона рублей по ипотеке нужно будет отдать 70 тысяч рублей в месяц. Наиболее высокие ипотечные платежи придется отдавать за новую однушку в Москве. Цены на строящиеся в столице небольшие новые квартиры со средней площадью 35 квадратных метров в феврале достигли 12,34 миллиона рублей. При этом платеж по ипотеке на такую недвижимость за четыре месяца вырос на 44 тысячи рублей (32,3 %) и достиг 212 тысяч рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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