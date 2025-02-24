В январе 2024 года в Петербурге двое мужчин попытались совершить убийство, поджигая покрышки у входной двери квартиры. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
«Следствием и судом установлено, что в январе 2024 года один из фигурантов получил задание от неустановленного лица за денежное вознаграждение в сумме 1800 долларов США, совершить убийство лиц, проживавших в квартире дома на улице Будапештской, путем поджигания покрышек у входной двери, чтобы жители не смогли ее покинуть. Для исполнения намеченного плана злоумышленник приискал себе напарника, с которым они вступили в преступный сговор», — сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.
Злоумышленники принесли и облили три автомобильные покрышки легковоспламеняющейся жидкостью, после чего подожгли их у входа в квартиру. В результате возник пожар, который подверг жизни людей в квартире серьезной опасности. Благодаря оперативному вмешательству пожарной службы пожар был потушен, и трагедия была предотвращена. Несмотря на то, что умысел на убийство не был доведен до конца, потерпевшие получили серьезные травмы, включая острое ингаляционное отравление. Кроме того, ущерб, нанесенный собственникам квартиры и управляющей компании, оценивается в более чем 9 миллионов рублей.
Следствие и суд признали собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора одному из участников преступления — жителю Республики Карелии. Он был признан виновным в пособничестве в покушении на убийство и других связанных преступлениях. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также взыскание морального и имущественного вреда в пользу потерпевших. В отношении второго подельника уголовное дело было выделено в отдельное производство, что предполагает дальнейшее рассмотрение его роли и степени участия в совершенном преступлении.
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