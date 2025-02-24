Аналитики отметили рекордный разрыв цен между новостройками и вторичкой в Перми

В Перми цены на новостройки обгоняют готовые квартиры на 36%
© Служба новостей «URA.RU»
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Готовые квартиры продают по цене 113,1 тысячи рублей за квадратный метр
Готовые квартиры продают по цене 113,1 тысячи рублей за квадратный метр Фото:

В феврале 2025 года в Перми разница в ценах между первичным и вторичным жильем составляет 36%. Это на восемь процентных пунктов больше, чем в феврале прошлого года. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Циан.Аналитики».

«В Перми ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками за последний год увеличился с 28% до 36%. В феврале 2025 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке составляет 154 тысячи рублей, а на вторичном — 113,1 тысячи рублей», — сообщили аналитики.

Уточняется, что даже после отмены льготной ипотеки новостройки дорожают быстрее, чем готовое жилье. Так, цены на квартиры на первичном рынке Перми за год выросли на 14,5%, а на вторичном — на 7,82%.

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В феврале 2025 года в Перми разница в ценах между первичным и вторичным жильем составляет 36%. Это на восемь процентных пунктов больше, чем в феврале прошлого года. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Циан.Аналитики». «В Перми ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками за последний год увеличился с 28% до 36%. В феврале 2025 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке составляет 154 тысячи рублей, а на вторичном — 113,1 тысячи рублей», — сообщили аналитики. Уточняется, что даже после отмены льготной ипотеки новостройки дорожают быстрее, чем готовое жилье. Так, цены на квартиры на первичном рынке Перми за год выросли на 14,5%, а на вторичном — на 7,82%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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