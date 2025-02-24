Врач рассказала, как стать одновременно правшой и левшой

Чтобы одинаково хорошо овладеть обеими руками, человеку достаточно ежедневно выполнять рутинные занятия неосновной рукой. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт компании «СберЗдоровье» Светлана Немова.
«Для достижения эффекта тренировки должны быть плавными, регулярными и систематическими. Например, можно начать с выполнения привычных вещей недоминирующей рукой: чистить зубы, принимать пищу, убираться», — поделилась подробностями специалист.
Еще одним способом прокачки владения двумя руками могут выступать занятия по ментальной арифметике или индивидуальные программы улучшения когнитивных функций. Они развивают оба полушария мозга. Либо начинающим амбидекстерам рекомендуют заниматься видами спорта, в которых активно используются обе руки, например теннисом.
Однако в этом вопросе важно не перетрудиться. Чрезмерные нагрузки на недоминирующую руку способны вызвать у человека усталость и стресс, отметила врач.
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