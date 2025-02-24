Цены на комнаты в Челябинске за год взлетели на 29,5%

В Челябинске за год комнаты подорожали на 29,5%. Это на 7% больше, чем квартиры на вторичном рынке. В среднем комнаты стали продаваться за миллион 290 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске в феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года комнаты подорожали на 29,5 %. Данная недвижимость в среднем стала продаваться за миллион 290 тысяч рублей за объект», — сообщается на сайте «Мир квартир».
Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, количество выставленных на продажу комнат на рынке увеличилось незначительно. При этом часть собственников сняла комнаты с продажи и стала их сдавать, так как аренда любой недвижимости всю вторую половину 2024 года бурно росла в цене.
Что касается спроса на покупку таких объектов, он несколько вырос в связи с большей доступностью комнат по сравнению с квартирами на вторичном рынке, ведь ипотека для многих стала очень дорогой. По этой причине годовой рост цен на комнаты выше, чем на обычные квартиры.
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