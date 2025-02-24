Пермская прокуратура требует отставки главы Кунгура

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Вадим Лысанов возглавляет Кунгурский округ
Вадим Лысанов возглавляет Кунгурский округ Фото:

Прокуратура направила в адрес думы Кунгурского округа представление о досрочной отставке мэра Вадима Лысанова. В его действиях был выявлен конфликт интересов.

«Согласно документу Лысанов должен досрочно сложить полномочия. У него обнаружен конфликт интересов», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Вероятнее всего представление будет рассмотрено 27 февраля.

Сам Лысанов в беседе с изданием данную информацию подтвердил. Он сообщил, что изучал представление «поверхностно», а также добавил, что готов судиться с прокуратурой.

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Прокуратура направила в адрес думы Кунгурского округа представление о досрочной отставке мэра Вадима Лысанова. В его действиях был выявлен конфликт интересов. «Согласно документу Лысанов должен досрочно сложить полномочия. У него обнаружен конфликт интересов», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Вероятнее всего представление будет рассмотрено 27 февраля. Сам Лысанов в беседе с изданием данную информацию подтвердил. Он сообщил, что изучал представление «поверхностно», а также добавил, что готов судиться с прокуратурой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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