Пермская прокуратура требует отставки главы Кунгура

Вадим Лысанов возглавляет Кунгурский округ
Прокуратура направила в адрес думы Кунгурского округа представление о досрочной отставке мэра Вадима Лысанова. В его действиях был выявлен конфликт интересов.
«Согласно документу Лысанов должен досрочно сложить полномочия. У него обнаружен конфликт интересов», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Вероятнее всего представление будет рассмотрено 27 февраля.
Сам Лысанов в беседе с изданием данную информацию подтвердил. Он сообщил, что изучал представление «поверхностно», а также добавил, что готов судиться с прокуратурой.
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