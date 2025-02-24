24 февраля 2025

Желающих купить немецкий спорткар сына челябинского экс-губернатора не нашлось. Скрин

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Автомобиль выставлялся на продажу за 7,2 млн рублей Фото:
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Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

В Челябинской области не состоялся аукцион по продаже спорткара Porsche 911 сына экс-губернатора региона Бориса Дубровского Александра, признанного банкротом. Информация об этом появилась в базе данных Сбис.

«Porsche 911 Carrera S 3.8 AMT, 2012 года выпуска. Цена 7,2 млн рублей. Участники: не состоялся». — говорится в базе.

Автомобиль выставлен на продажу повторно. После того, как спорткар не удалось продать в первый раз, его стоимость снизилась на 800 тысяч рублей. Ранее этот автомобиль должна была вернуть Александру Дубровскому его сестра в рамках рассмотрения дела о банкротстве. В июле 2024 года машину продавали за восемь миллионов рублей.

Александр Дубровский, как и его отец Борис, признан банкротом. Финансовые проблемы Дубровский начались с краха их обанкроченной семейной компании «Монтажник». Общая сумма долгов Дубровского-младшего составляет 1,3 миллиарда рублей.

Ранее на торги были выставлены моторная лодка Yamaran за 80 тысяч, снегоболотоход Maverick Trail за 1,5 млн рублей. Также на экспозиции была доля в размере 76% в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Станичная». Сами Дубровские средствам массовой информации ход процессов не комментируют.

Покупателей на спорткар не нашлось
Покупателей на спорткар не нашлось

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В Челябинской области не состоялся аукцион по продаже спорткара Porsche 911 сына экс-губернатора региона Бориса Дубровского Александра, признанного банкротом. Информация об этом появилась в базе данных Сбис. «Porsche 911 Carrera S 3.8 AMT, 2012 года выпуска. Цена 7,2 млн рублей. Участники: не состоялся». — говорится в базе. Автомобиль выставлен на продажу повторно. После того, как спорткар не удалось продать в первый раз, его стоимость снизилась на 800 тысяч рублей. Ранее этот автомобиль должна была вернуть Александру Дубровскому его сестра в рамках рассмотрения дела о банкротстве. В июле 2024 года машину продавали за восемь миллионов рублей. Александр Дубровский, как и его отец Борис, признан банкротом. Финансовые проблемы Дубровский начались с краха их обанкроченной семейной компании «Монтажник». Общая сумма долгов Дубровского-младшего составляет 1,3 миллиарда рублей. Ранее на торги были выставлены моторная лодка Yamaran за 80 тысяч, снегоболотоход Maverick Trail за 1,5 млн рублей. Также на экспозиции была доля в размере 76% в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Станичная». Сами Дубровские средствам массовой информации ход процессов не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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