Дочь челябинского экс-губернатора заставили вернуть брату Porsche

Переформленная премиум-иномарка вернется к прежнему владельцу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Анна должна вернуть брату Александру автомобиль Porsche. Такое решение принял арбитражный суд региона, в рамках рассмотрения дела о банкротстве Александра Дубровского.

«Применить последствия недействительности соглашения об отступном от 20.08.2020. Обязать Дубровскую Анну Борисовну передать Дубровскому Александру Борисовичу в собственность транспортное средство — автомобиль „Порше 911 Каррера S“ 2012 года выпуска, VIN WP0ZZZ99ZCS113216», — говорится в решении суда.

Ранее в рамках банкротства сына Дубровского суд арестовал его машины и коттедж, переофрмленные на жену и сестру. Заявление о признании себя финансово-несостоятельным Дубровский-младший подал осенью 2021 года, когда его долги перед кредиторами оценивали в 274 млн рублей. Часть этой суммы возникла в рамках банкротства семейного актива — ПО «Монтажник».

Долги магнитогорской компании оценивали примерно в 2 млрд рублей, и признание финансово-несостоятельным позволяло Александру Дубровскому избежать субсидиарной ответственности перед ее кредиторами. Анна Дубровская подключилась к банкротству своего брата в марте 2022 года, потребовав включить ее в число его кредиторов. Ранее она добилась признания долга Александра перед ней на сумму более чем 216 млн рублей.

Представители семьи Дубровских не комментируют СМИ обстоятельства, связанные с банкротством «Монтажника». Сам он уехал за границу.