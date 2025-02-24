Мечта и реальность: смена профессии лишила петербурженку 168 тысяч рублей

Петербурженка хотела освоить сферу айти, но наткнулась на мошенников и кредиты
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Urban University заманивал студентов возможностью обучения в IT-сфере с последующим трудоустройством
Urban University заманивал студентов возможностью обучения в IT-сфере с последующим трудоустройством Фото:

В Санкт-Петербурге девушка, работающая помощником стоматолога, решила сменить вид деятельности и перейти в IT-сферу. Выбор пал на онлайн-университет Urban University. Образование получить не удалось, вместо девушка наткнулась на мошенничество и набрала кредитов на 168 тысяч рублей. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

«Помощница стоматолога из Петербурга хотела влиться в айти, а выкатилась с кредитами на 168 тысяч из-за „онлайн-вуза“. Девушке обещали шестимесячное бесплатное обучение с карьерными перспективами», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Обещали не только качественное обучение, но и финансовую поддержку в виде покрытия части кредита за обучение.

Urban University заманивал студентов возможностью обучения в IT-сфере с последующим трудоустройством. Согласно рекламе, вуз имел аккредитацию в Сколково и кампус в Иннополисе. Студенты должны были учиться год, взяв кредит, который частично погашался бы вузом в течение первых шести месяцев.

Первые месяцы все шло по плану, но затем университет начал задерживать выплаты, а в январе связь с менеджерами была полностью потеряна. Сайты университета стали недоступны, а ФАС Татарстана (там ВУЗ был зарегистрирован) сообщила о несоответствии рекламы действительности.

Петербурженка и другие пострадавшие студенты из разных городов России начали объединяться для того, чтобы добиться справедливости. Они написали коллективное заявление в полицию, надеясь вернуть свои средства. Роспотребнадзор Татарстана смог помочь некоторым студентам вернуть деньги, но многие до сих пор остаются в сложной ситуации.

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В Санкт-Петербурге девушка, работающая помощником стоматолога, решила сменить вид деятельности и перейти в IT-сферу. Выбор пал на онлайн-университет Urban University. Образование получить не удалось, вместо девушка наткнулась на мошенничество и набрала кредитов на 168 тысяч рублей. Об этом сообщает «Mash на Мойке». «Помощница стоматолога из Петербурга хотела влиться в айти, а выкатилась с кредитами на 168 тысяч из-за „онлайн-вуза“. Девушке обещали шестимесячное бесплатное обучение с карьерными перспективами», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Обещали не только качественное обучение, но и финансовую поддержку в виде покрытия части кредита за обучение. Urban University заманивал студентов возможностью обучения в IT-сфере с последующим трудоустройством. Согласно рекламе, вуз имел аккредитацию в Сколково и кампус в Иннополисе. Студенты должны были учиться год, взяв кредит, который частично погашался бы вузом в течение первых шести месяцев. Первые месяцы все шло по плану, но затем университет начал задерживать выплаты, а в январе связь с менеджерами была полностью потеряна. Сайты университета стали недоступны, а ФАС Татарстана (там ВУЗ был зарегистрирован) сообщила о несоответствии рекламы действительности. Петербурженка и другие пострадавшие студенты из разных городов России начали объединяться для того, чтобы добиться справедливости. Они написали коллективное заявление в полицию, надеясь вернуть свои средства. Роспотребнадзор Татарстана смог помочь некоторым студентам вернуть деньги, но многие до сих пор остаются в сложной ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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