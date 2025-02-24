Петербургские казаки обсуждают возврат звания есаула Трампу

Петербургское казачье общество «Ирбис» в 2016 году присвоило президенту США Дональду Трампу звание есаула, однако через год он был лишен этого статуса. Сегодня, на фоне изменений в мировой политике, общество рассматривает возможность восстановления этого звания. Об этом стало известно изданию «Подъем».
«Решение мы пока не приняли, окончательное решение будем принимать 10 мая после Дня Победы. Но намерения такие есть. Я отношусь положительно, потому что за долгое время президент США решил налаживать отношения с Россией. Это большой шаг в политике, в новейшей истории это серьёзный поворот за многие годы. Если это подтвердится, будем принимать решение о почетном членстве Трампа», — поделился атаман «Ирбиса» Андрей Поляков с журналистами «Подъема». Поляков утверждает, что Трамп хорошо вписывается в казачью культуру и мог бы украсить ее своим присутствием с традиционной шашкой.
В случае положительного решения Дональду Трампу может быть вручена именная шашка ручной ковки. Поляков выразил надежду на то, что Трамп сможет посетить Россию и лично получить данную награду. Атаман «Ирбиса» также выразил мнение, что при Трампе США могли бы выйти из НАТО и начать более тесное сотрудничество с Россией, что, по его мнению, было бы выгоднее, чем сотрудничество с Европейским союзом. Поляков утверждает, что такое сотрудничество могло бы принести значительные экономические выгоды как России, так и США.
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