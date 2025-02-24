«Чихать он хотел на всех»: Зарубина объяснила вылет Муромова из «Суперстара!»

Певец Михаил Муромов сам виноват в том, что покинул проект «Суперстар!», так как недостаточно прикладывал усилий и был в принципе отстранен от процесса. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась певица Ольга Зарубина, которая была приглашенным членом жюри проекта.
«Миша был какой-то отстраненный от всего, в том числе и от публики. У меня сложилось такое ощущение, будто человек улетел в космос, на Марс. Миша пел, а, мне казалось, что чихать он хотел на всех и вся. Не было впечатления, что человек находится рядом с нами и вместе со всеми. Артист все же должен работать на публику», — поделилась впечатлениями Зарубина.
После выступления Муромова члены жюри хоть и хвалили, пытаясь хоть немного «подсластить горькую пилюлю», однако каждый высказал то, чего ему не хватило в представленном номере артиста. Как итог — в финале передачи жюри, выбирая между Михаилом Муромовым и Корнелией Манго, отдали предпочтение последней.
Зарубина признается: коллега хоть и попытался не подавать виду, но на самом деле расстроился решению судей. «Он очень расстроился. Миша болезненно воспринял эту ситуацию. Лично воспринял это на себя, даже обозвал нас всех „самоназванное“ жюри».
Однако уход каждого участника приближает победу одного артиста. К слову, Зарубина уже сделала свою ставку. А полное интервью певицы читайте здесь.
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