Зарубина — о возможном победителе «Суперстара»: на эстраде две дивы: я и Азиза

Певица Зарубина: Азиза — претендент на победу в «Суперстаре»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Зарубина видит большой потенциал коллеги
Ольга Зарубина видит большой потенциал коллеги Фото:

Певица Ольга Зарубина сделала ставку на одну из участниц «Суперстар!». В интервью URA.RU победительница 3-го сезона шоу «Суперстар! Возвращение» рассказала, кого видит в победительницах.

«Мне постоянно говорят: «На эстраде у нас есть две дивы: „Зарубина и Азиза“ (улыбается). В том, что Азиза будет одним из главных фаворитов нынешнего сезона, я даже не сомневалась. Она — яркая исполнительница, большой профессионал своего дела. В этом выпуске она спела очень тяжелую песню, реквием прозвучал в ее исполнении», — поделилась мыслями Зарубина.

Оценивая выступление коллеги, она сказала, что у нее остался сильный осадок на душе — такая тяжелая энергетика получилась в песне, и Азизе виртуозно удалось ее передать. Зарубина подчеркнула, что по отношению к Азизе была благосклонна даже Лера Кудрявцева, которая, по мнению зрителей, не сильно ее жалует.

«Она Азизой так восторгалась! Она высказалась об Азизе очень тепло — вы это видели в эфире», — рассказала артистка.

Азиза уже становилась победительницей проекта «Ты — суперстар» в 2007 году. И тогда ее триумф также был ожидаемым. Полное интервью Ольги Зарубиной читайте здесь.

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Певица Ольга Зарубина сделала ставку на одну из участниц «Суперстар!». В интервью URA.RU победительница 3-го сезона шоу «Суперстар! Возвращение» рассказала, кого видит в победительницах. Оценивая выступление коллеги, она сказала, что у нее остался сильный осадок на душе — такая тяжелая энергетика получилась в песне, и Азизе виртуозно удалось ее передать. Зарубина подчеркнула, что по отношению к Азизе была благосклонна даже Лера Кудрявцева, которая, по мнению зрителей, не сильно ее жалует. «Она Азизой так восторгалась! Она высказалась об Азизе очень тепло — вы это видели в эфире», — рассказала артистка. Азиза уже становилась победительницей проекта «Ты — суперстар» в 2007 году. И тогда ее триумф также был ожидаемым. Полное интервью Ольги Зарубиной читайте здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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