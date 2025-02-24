Зарубина — о возможном победителе «Суперстара»: на эстраде две дивы: я и Азиза

Певица Ольга Зарубина сделала ставку на одну из участниц «Суперстар!». В интервью URA.RU победительница 3-го сезона шоу «Суперстар! Возвращение» рассказала, кого видит в победительницах.
«Мне постоянно говорят: «На эстраде у нас есть две дивы: „Зарубина и Азиза“ (улыбается). В том, что Азиза будет одним из главных фаворитов нынешнего сезона, я даже не сомневалась. Она — яркая исполнительница, большой профессионал своего дела. В этом выпуске она спела очень тяжелую песню, реквием прозвучал в ее исполнении», — поделилась мыслями Зарубина.
Оценивая выступление коллеги, она сказала, что у нее остался сильный осадок на душе — такая тяжелая энергетика получилась в песне, и Азизе виртуозно удалось ее передать. Зарубина подчеркнула, что по отношению к Азизе была благосклонна даже Лера Кудрявцева, которая, по мнению зрителей, не сильно ее жалует.
«Она Азизой так восторгалась! Она высказалась об Азизе очень тепло — вы это видели в эфире», — рассказала артистка.
Азиза уже становилась победительницей проекта «Ты — суперстар» в 2007 году. И тогда ее триумф также был ожидаемым. Полное интервью Ольги Зарубиной читайте здесь.
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