Глава курганского округа Панкратова получила выговор

Выговор получила глава администрации Звериноголовского округа (Курганская область). Об этом сообщает правительство региона.
«Главе Звериноголовского округа Марине Панкратовой вынесен выговор», — информирует telegram-канал правительства области. Сообщается, что она не выполнила поручения правительства.
Источники агентства, приближенные к чиновникам, предположили, что претензии к главе могут быть связаны с подготовкой к возможному паводку. Округ Панкратовой одним из первых встретит вероятную большую воду из Казахстана.
В ближайшее время в округ нагрянут проверяющие. Они будут искать нарушения в работе местных чиновников.
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