Глава курганского округа Панкратова получила выговор

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Главе Звериноголовского округа сделан выговор
Главе Звериноголовского округа сделан выговор Фото:

Выговор получила глава администрации Звериноголовского округа (Курганская область). Об этом сообщает правительство региона.

«Главе Звериноголовского округа Марине Панкратовой вынесен выговор», — информирует telegram-канал правительства области. Сообщается, что она не выполнила поручения правительства.

Источники агентства, приближенные к чиновникам, предположили, что претензии к главе могут быть связаны с подготовкой к возможному паводку. Округ Панкратовой одним из первых встретит вероятную большую воду из Казахстана.

В ближайшее время в округ нагрянут проверяющие. Они будут искать нарушения в работе местных чиновников.

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Выговор получила глава администрации Звериноголовского округа (Курганская область). Об этом сообщает правительство региона. «Главе Звериноголовского округа Марине Панкратовой вынесен выговор», — информирует telegram-канал правительства области. Сообщается, что она не выполнила поручения правительства. Источники агентства, приближенные к чиновникам, предположили, что претензии к главе могут быть связаны с подготовкой к возможному паводку. Округ Панкратовой одним из первых встретит вероятную большую воду из Казахстана. В ближайшее время в округ нагрянут проверяющие. Они будут искать нарушения в работе местных чиновников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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