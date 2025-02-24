В ХМАО обвиняемый в захвате заложников пытается затянуть судебный процесс

В ХМАО обвиняемый в захвате заложников отказался от двух адвокатов
© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый в захвате заложников отказался от двух адвокатов
Обвиняемый в захвате заложников отказался от двух адвокатов Фото:

Обвиняемый в убийстве и захвате заложников Дмитрий Глазырин пытается затянуть рассмотрение процесса в суде ХМАО. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом дела.

«Глазырин уже отказался от двух адвокатов. Вероятно, таким образом он пытается оттянуть рассмотрение процесса», — рассказал источник.

При этом суд уже полгода не может сформировать коллегию из-за присяжных, которые отказываются участвовать в деле. На последнем заседании судьи набрали 13 из 14-ти присяжных необходимых для того, чтобы приступить к началу процесса.

В августе 2017 года Глазырин во время ссоры убил одного знакомого и тяжело ранил другого. Затем он взял в заложники девушку и парня — свидетелей преступления — посадил в автомобиль и увез в другой город. В 2023 году ему был вынесен приговор — 23 года лишения свободы, однако вердикт был аннулирован из-за процессуальных нарушений. А до этого он заявлял, что страдает раздвоением личности, однако экспертиза признала его вменяемым.

URA.RU запросило комментарий в суде ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. Адвокат Глазырина Федор Простокишин отказался от комментария журналисту агентства в интересах своего подзащитного.

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Обвиняемый в убийстве и захвате заложников Дмитрий Глазырин пытается затянуть рассмотрение процесса в суде ХМАО. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом дела. «Глазырин уже отказался от двух адвокатов. Вероятно, таким образом он пытается оттянуть рассмотрение процесса», — рассказал источник. При этом суд уже полгода не может сформировать коллегию из-за присяжных, которые отказываются участвовать в деле. На последнем заседании судьи набрали 13 из 14-ти присяжных необходимых для того, чтобы приступить к началу процесса. В августе 2017 года Глазырин во время ссоры убил одного знакомого и тяжело ранил другого. Затем он взял в заложники девушку и парня — свидетелей преступления — посадил в автомобиль и увез в другой город. В 2023 году ему был вынесен приговор — 23 года лишения свободы, однако вердикт был аннулирован из-за процессуальных нарушений. А до этого он заявлял, что страдает раздвоением личности, однако экспертиза признала его вменяемым. URA.RU запросило комментарий в суде ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. Адвокат Глазырина Федор Простокишин отказался от комментария журналисту агентства в интересах своего подзащитного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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