В челябинский магазин завезли незаконные семена для садоводов

В одном из магазинов Челябинска обнаружили десять сортов семян, продающихся незаконно. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, сорта не включены в список допущенных к использованию в России.
«В одном из магазинов продавались семена томатов, моркови, огурцов, свеклы, перцев, гороха и капусты, не включенные в реестр сортов, допущенных к использованию. В рамках проверки проконтролировано 80 сортов, из них десять реализовывались незаконно», — сообщили URA.RU в ведомстве.
В управлении напомнили, что нахождения сорта в реестре разрешенных гарантирует отсутствие ГМО и приспособлен к российскому климату. Кроме того, незаконно завезенные сорта не дают гарантии безопасности для здоровья. Предпринимателю выдали предостережение, рекомендовав снять с продажи незаконные семена.
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