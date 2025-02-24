В челябинский магазин завезли незаконные семена для садоводов

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Торговый центр. Курган, рассада, семена, женщина, покупатель
В одном из магазинов Челябинска обнаружили небезопасные для здоровья семена Фото:

В одном из магазинов Челябинска обнаружили десять сортов семян, продающихся незаконно. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, сорта не включены в список допущенных к использованию в России.

«В одном из магазинов продавались семена томатов, моркови, огурцов, свеклы, перцев, гороха и капусты, не включенные в реестр сортов, допущенных к использованию. В рамках проверки проконтролировано 80 сортов, из них десять реализовывались незаконно», — сообщили URA.RU в ведомстве.

В управлении напомнили, что нахождения сорта в реестре разрешенных гарантирует отсутствие ГМО и приспособлен к российскому климату. Кроме того, незаконно завезенные сорта не дают гарантии безопасности для здоровья. Предпринимателю выдали предостережение, рекомендовав снять с продажи незаконные семена.

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В одном из магазинов Челябинска обнаружили десять сортов семян, продающихся незаконно. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, сорта не включены в список допущенных к использованию в России. «В одном из магазинов продавались семена томатов, моркови, огурцов, свеклы, перцев, гороха и капусты, не включенные в реестр сортов, допущенных к использованию. В рамках проверки проконтролировано 80 сортов, из них десять реализовывались незаконно», — сообщили URA.RU в ведомстве. В управлении напомнили, что нахождения сорта в реестре разрешенных гарантирует отсутствие ГМО и приспособлен к российскому климату. Кроме того, незаконно завезенные сорта не дают гарантии безопасности для здоровья. Предпринимателю выдали предостережение, рекомендовав снять с продажи незаконные семена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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