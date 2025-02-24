В челябинский магазин завезли незаконные семена для садоводов

24 февраля 2025 в 20:12 Размер текста - 17 +

В одном из магазинов Челябинска обнаружили небезопасные для здоровья семена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В одном из магазинов Челябинска обнаружили десять сортов семян, продающихся незаконно. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, сорта не включены в список допущенных к использованию в России. «В одном из магазинов продавались семена томатов, моркови, огурцов, свеклы, перцев, гороха и капусты, не включенные в реестр сортов, допущенных к использованию. В рамках проверки проконтролировано 80 сортов, из них десять реализовывались незаконно», — сообщили URA.RU в ведомстве. В управлении напомнили, что нахождения сорта в реестре разрешенных гарантирует отсутствие ГМО и приспособлен к российскому климату. Кроме того, незаконно завезенные сорта не дают гарантии безопасности для здоровья. Предпринимателю выдали предостережение, рекомендовав снять с продажи незаконные семена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В одном из магазинов Челябинска обнаружили десять сортов семян, продающихся незаконно. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, сорта не включены в список допущенных к использованию в России. «В одном из магазинов продавались семена томатов, моркови, огурцов, свеклы, перцев, гороха и капусты, не включенные в реестр сортов, допущенных к использованию. В рамках проверки проконтролировано 80 сортов, из них десять реализовывались незаконно», — сообщили URA.RU в ведомстве. В управлении напомнили, что нахождения сорта в реестре разрешенных гарантирует отсутствие ГМО и приспособлен к российскому климату. Кроме того, незаконно завезенные сорта не дают гарантии безопасности для здоровья. Предпринимателю выдали предостережение, рекомендовав снять с продажи незаконные семена.