В ХМАО «белые воротнички» переквалифицируются в рабочих

В Югре 40% соискателей оставляют привычные офисные должности и уходят на рабочее производство. В топе тех, кто переквалифицируется — бухгалтеры, инженеры, проектные руководители, сообщают аналитики сервиса H.h.ru.
«В ХМАО 40 процентов соискателей уходят в новые профессии, связанные с рабочим производством. Рейтинг специализаций, которые люди чаще всего выбирали для перехода, возглавили администраторы. Также в топ-10 вошли менеджеры по продажам, аналитики, бухгалтеры и руководители проектов, инженеры по эксплуатации, делопроизводители, инженеры ПТО и менеджеры по персоналу», — рассказали URA.RU эксперты сервиса H.h.ru.
За последние три года новую специальность освоили 40% югорских соискателей. В разрезе регионов УрФО такие же цифры показала Тюменская, Свердловская области, Ямало-Ненецкий АО. Причиной трансформаций на рынке труда становится востребованность рабочих профессий. Дефицит специалистов вынуждает работодателей повышать зарплаты.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО наблюдается дефицит водителей и курьеров. Работодатели готовы им платить от 150 тысяч рублей и выше.
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