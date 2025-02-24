В ХМАО «белые воротнички» переквалифицируются в рабочих

© Служба новостей «URA.RU»
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Офисные работники ХМАО переквалифицируются в рабочих
Офисные работники ХМАО переквалифицируются в рабочих Фото:

В Югре 40% соискателей оставляют привычные офисные должности и уходят на рабочее производство. В топе тех, кто переквалифицируется — бухгалтеры, инженеры, проектные руководители, сообщают аналитики сервиса H.h.ru.

«В ХМАО 40 процентов соискателей уходят в новые профессии, связанные с рабочим производством. Рейтинг специализаций, которые люди чаще всего выбирали для перехода, возглавили администраторы. Также в топ-10 вошли менеджеры по продажам, аналитики, бухгалтеры и руководители проектов, инженеры по эксплуатации, делопроизводители, инженеры ПТО и менеджеры по персоналу», — рассказали URA.RU эксперты сервиса H.h.ru. 

За последние три года новую специальность освоили 40% югорских соискателей. В разрезе регионов УрФО такие же цифры показала Тюменская, Свердловская области, Ямало-Ненецкий АО. Причиной трансформаций на рынке труда становится востребованность рабочих профессий. Дефицит специалистов вынуждает работодателей повышать зарплаты.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО наблюдается дефицит водителей и курьеров. Работодатели готовы им платить от 150 тысяч рублей и выше.

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В Югре 40% соискателей оставляют привычные офисные должности и уходят на рабочее производство. В топе тех, кто переквалифицируется — бухгалтеры, инженеры, проектные руководители, сообщают аналитики сервиса H.h.ru. «В ХМАО 40 процентов соискателей уходят в новые профессии, связанные с рабочим производством. Рейтинг специализаций, которые люди чаще всего выбирали для перехода, возглавили администраторы. Также в топ-10 вошли менеджеры по продажам, аналитики, бухгалтеры и руководители проектов, инженеры по эксплуатации, делопроизводители, инженеры ПТО и менеджеры по персоналу», — рассказали URA.RU эксперты сервиса H.h.ru.  За последние три года новую специальность освоили 40% югорских соискателей. В разрезе регионов УрФО такие же цифры показала Тюменская, Свердловская области, Ямало-Ненецкий АО. Причиной трансформаций на рынке труда становится востребованность рабочих профессий. Дефицит специалистов вынуждает работодателей повышать зарплаты. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО наблюдается дефицит водителей и курьеров. Работодатели готовы им платить от 150 тысяч рублей и выше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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