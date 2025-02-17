17 февраля 2025

Аналитики назвали самые дефицитные вакансии в ХМАО

Компании ХМАО массово ищут водителей, курьеров на зарплату более 150 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО курьер может заработать почти 200 тысяч рублей в месяц
В ХМАО курьер может заработать почти 200 тысяч рублей в месяц Фото:

В Югре на начало года в топе востребованных профессий продавцы, водители, курьеры. Некоторые из них могут рассчитывать на зарплаты в два раза выше медианных, сообщили эксперты hh.ru

«Наиболее массовым спросом в ХМАО пользуются продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — для них было открыто 6% от всех предложений о работе», — сообщили URA.RU аналитики. Доля вакансий для водителей аналогичная — 6 %, не меньший спрос в Югре и на курьеров.

Водители и курьеры могут рассчитывать на зарплату выше рынка. Средние «расценки» для водителей в этом году 155 000 рублей, что на 78% больше медианы предлагаемых зарплат в регионе (она находится на уровне 87 216 руб.).

Курьеры могут получать в месяц более 190 тысяч рублей — это 218% от средней предлагаемой зарплаты по региону. А вот продавцы, которых катастрофически не хватает, должны рассчитывать в среднем на 55 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, сколько могут заработать жители ХМАО за границей. Медианная предлагаемая зарплата для россиян в иностранных вакансиях составила в прошедшем году 51 700 рублей.

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В Югре на начало года в топе востребованных профессий продавцы, водители, курьеры. Некоторые из них могут рассчитывать на зарплаты в два раза выше медианных, сообщили эксперты hh.ru «Наиболее массовым спросом в ХМАО пользуются продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — для них было открыто 6% от всех предложений о работе», — сообщили URA.RU аналитики. Доля вакансий для водителей аналогичная — 6 %, не меньший спрос в Югре и на курьеров. Водители и курьеры могут рассчитывать на зарплату выше рынка. Средние «расценки» для водителей в этом году 155 000 рублей, что на 78% больше медианы предлагаемых зарплат в регионе (она находится на уровне 87 216 руб.). Курьеры могут получать в месяц более 190 тысяч рублей — это 218% от средней предлагаемой зарплаты по региону. А вот продавцы, которых катастрофически не хватает, должны рассчитывать в среднем на 55 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, сколько могут заработать жители ХМАО за границей. Медианная предлагаемая зарплата для россиян в иностранных вакансиях составила в прошедшем году 51 700 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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